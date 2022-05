A múlt hónapban kihelyezték a művelődési ház elé a szabadtéri színpadot, ami nem jelenthetett mást: a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár megkezdte idei tavaszi-nyári szezonját. Bár a járványügyi intézkedések már tavaly nyáron is sokkal megengedőbbek voltak, mint a magyarországi járványhelyzet első évében, volt honnan visszajönni a kultúra répcelaki képviselőinek. A koronavírus megjelenésével hagyományos programjaik rendre elmaradtak.

Az intézmény dolgozóinak arra kellett fordítaniuk kreatív energiáikat, miképp tudnának szólni abban a terhelt időszakban a kultúra iránt érdeklődőkhöz. Idén, úgy tűnik, minden visszatérhet a régi kerékvágásba a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár programjait tekintve is.

Május 29-én, vasárnap nagyszabású gyermeknapi programmal kedveskednek a kicsiknek: délután a már többéves hagyományra visszanyúló rendezvény, az újszülöttek napja alkalmából idén is táblát helyeznek el az előző évben született gyermekek tiszteletére az újszülöttek fáján. Délután gyermeknapi kavalkáddal készülnek. Ha június, akkor Répcelaki fesztivál – idén is két napon, június 17–18-án várják szórakoztató programokkal a város lakóit és a környékbelieket. A fesztivál első napján, pénteken a Bikini, szombaton Nótár Mary, valamint a Blahalouisiana lép színpadra. A tavalyi, hagyományteremtő rendezvény sikerére alapozva Répcelakon idén is megrendezik a Lak & Roll elnevezésű, ahogyan a szervezők aposztrofálják, basszustalálkozót. A még több motorost és fellépőt felvonultató július 30-i eseményen motoros felvonuláson és bemutatón, továbbá számos zúzós koncerten vehet részt, aki kilátogat a rendezvényre.

Idén is visszatérnek a Radóház teraszára a koncertek, valamint a Radó téri kertmozi, ezek időpontjai azonban még egyeztetés alatt állnak – tudtuk meg Boros Andrástól, az intézmény igazgatójától. A répcelaki művelődési ház már ezen a hétvégén sem hagyja program nélkül a kisváros lakóit: szombaton 22 órától visszatér a Radó térre a Főtéri Retro Party, ahol elsőként RU-BOY-DEE, őt követően pedig 23 órától Sheela lép színpadra. Az ő műsora után pedig megkezdődik a hajnalig tartó buli.