Az idén is tíz kórus érkezett a szombati fesztiválra – kettő szombathelyi, három kőszegi, a többiek Szentendréről, Mosonmagyaróvárról, Sopronból, Halásziból, Keszthelyről utaztak Kőszegre, hogy megmutassák, hol tartanak a kórusmunkában. Délelőtt minikoncertekkel léptek a közönség elé. Az eredetileg a vár belső udvarára tervezett délutáni program az időjárás miatt kényszerűen a Lovagterembe költözött. A mosonmagyaróvári Vissz-Hang Vegyeskar színpadra lépésekor kapcsolódtunk be a műsorfolyamba.

Karvezetőik, Kiss Veronika és Szodfridt Gyula elmondták, második alkalommal is nagy örömmel jöttek. Népdallal, népdalfeldolgozással és Bartók-művel, a Bolyongással is készültek. Előttük-utánuk, a kórusok közötti összekötő részekben Szilágyi Miklós karnagy-műsorvezető-showman énekeltette a közönséget. A soproni Fidelissima Vegyeskart – lévén a karnagyuk – ő vezényelte. Előadásukban elhangzott Szokolay Sándor Locarnói motettája, Székely asztali áldás Berkesi Sándor feldolgozásában és Lerch István– Horváth Attila Az légy, aki vagy szerzeménye is. A szentendrei Musica Beata Vegyeskart zongorán kísérte Wolf Péter zeneszerző. Őket Praetorius dalával, a Viva la musicaval köszöntötték a kórusok.