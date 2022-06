Valljuk be őszintén, szombat estig a kosarasberkeken kívül nem sokan tudták, ki is Alejandro Zubillaga Rodriguez. A Falco elleni elődöntő második találkozóját megelőzően az Alba Fehérvár 45 éves spanyol másodedzője azonban a figyelem középpontjába került, merthogy a kék-fehérek szerdai, szombathelyi meccsén a vendégek német vezetőedzőjét, Matthias Zollnert túl heves reklamálásért kiállították, így tudvalévően nem ülhetett le a második felvonáson a kispadra.

Zubillaga három éve került Fehérvárra, előtte kosarazott, de már 24 évesen abbahagyta játékoskarrierjét és elkezdte edzői pályafutását, dolgozott például a Fuanlabrada B-csapatánál, majd az ACB-ligában szereplő Badalonánál volt másodedző, mielőtt Magyarországra érkezett 2019-ben. A Zollner kiállítását követően előlépő spanyolnak nem sikerült szerdán győzelemre vezetni Vojvoda Dávidékat, akik nagy esélyt szalasztottak el, mert a címvédő nem volt igazán éles és sebezhetőnek tűnt az összecsapáson, amelyen a két csapat játékosai összesen 36-szor (!!!) adták el a labdát és 50 triplakísérletből mindössze 15 ért célba, azaz a játék nívója nem verdeste a szombathelyi eget...

Szombaton már az első hárompontos a gyűrűben landolt, ezt Váradi Benedek szerezte, majd Lukács Norbert zsákolt nagyot és Pongó Marcell triplája is hibátlan volt – vagyis jól indult a meccs. Zollner az Alba kispadjával szemben ült a nézőtér első sorában, s amellett, hogy a stáb egyik tagjának folyamatosan üzengetett a telefonján, nagy átéléssel követte a parketten történteket: a 6. percben a fejét fogta, amikor Lenzelle Smith mellézsákolt egy ziccert és a lepattanót összeszedő Lukács is kihagyta a kihagyhatatlant. Borzasztóan meleg volt a csarnokban, pedig közel sem volt telt ház, csak a vendégszektor volt tömve.

Szoros volt a mérkőzés, egyik fél sem tudott elhúzni a második negyed végéig. Ekkor előbb hét egységnyivel megugrott a bajnok, de főleg azért, mert sokat rontott az Alba, amely ha futott és gyors lefutásokból próbálkozott, akkor rendre eredményes tudott lenni – de persze ehhez rossz szombathelyi próbálkozások kellettek. A 20. percben tovább fogyatkozott a vendéglátó, Szabó Zsolt sportszerűtlen hibája után reklamált, amiért technikait kapott így kiállították, a vendégek pedig 10 pontos előnnyel mentek pihenőre.

Bennragadt az öltözőben a Falco, két eladott labdával és egy sportszerűtlen hibával nyitottak Keller Ákosék fordulás után, miközben Vojvoda dobott remekbe szabott triplát még úgy is, hogy közben Perl Zoltán meglökte – visszajött a meccsbe a harcosan játszó hazai együttes. Váradi továbbra is fontos lepattanókat és kosarakat szerzett, de Pongó Marcell triplájával az első negyed után ismét az Alba vezetett a 31 percben. Sőt, öttel meglépett a 38. percre, s úgy tűnt, Zubillaga, aki sokat kommunikált a játékosaival, a stábbal, s gyakran nézett át a túloldalra Zollnerre, győztesen vívja meg a csatát. Csakhogy a hátralévő időben a címvédő összekapta magát és nagyszerű hajrával ha csak két ponttal is, de nyert, így egy sikerre került a finálétól.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Alba Fehérvár–Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 72–74 (17–21, 18–24, 21–12, 16–17)

FEHÉRVÁR: PONGÓ MARCELL 14/9, VOJVODA 14/6, Lukács N. 7, Fakuade 11, Sh. Davis 3.

Csere: STARK 12/6, L. Smith, Omenaka 6, Szabó Zs. 5/3, Takács Milán. Megbízott edző: Alejandro Zubillaga

SZOMBATHELY: VÁRADI 21/6, Somogyi 7/3, BENKE 13/9, Golomán 6, Keller Ákos 9.

Csere: Sövegjártó, Clark 5/3, Barac, PERL 13, Hawkins, Verasztó. Edző: Milos Konakov

Székesfehérvár, 1800 néző. V: Földházi, Papp P., Mészáros B.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–5. 5. p.: 10–9. 8. p.: 16–14. 12. p.: 20–25. 15. p.: 24–27. 18. p.: 29–33. 22. p.: 40–45. 25. p.: 48–51. 28. p.: 53–55. 32. p.: 59–57. 35. p.: 62–60. 38. p.: 70–67. Kipontozódott: L. Smith (35. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Falco javára

MESTERMÉRLEG

Alejandro Zubillaga: – Rendkívül kemény és sportszerű mérkőzés volt. Mindkét fél egyértelműen a győzelemre tört, mi is mindent megtettünk a sikerért, de a végén apróságok döntöttek a Falco javára. Ezzel kettő nullára vezet, de úgy készülünk a következő mérkőzésre, hogy nyerni szeretnénk. Nagyon fontos, hogy a klub minden alkalmazottja, nemcsak a játékosok és az edzői stáb, hanem az irodai dolgozók is szeretnék, hogy folytatódjon a párharc. Nem adjuk fel, tényleg csak apró részleteken múlott, a Falco jobban összpontosított a végjátékban, emiatt tudott nyerni, ugyanakkor mi is győzhettünk volna.

Milos Konakov: – Úgy kezdődött a mérkőzés, ahogy elterveztük. Az első húsz percben a mi elképzeléseink szerint alakult minden, jól játszottunk, az egy-egy elleni párharcokat döntő részben megnyertük. Az Alba a harmadik negyedben másik arcát mutatta, közelebb jött, sőt, később fordítani is tudott. A lényeg azonban, hogy kettő nullára vezetünk, de tudjuk, hogy ezzel még nincs vége, mert a mostaninál is keményebb mérkőzés vár ránk kedden.