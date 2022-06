Két év kihagyás után újra gyönyörűen szólt a nyáresti kórusmuzsika Körmenden. A Várkoncertet a Batthyány Örökségközpont színháztermében tartották. A szervező városi vegyeskar tagjai szívügyüknek tekintik a közös éneklést, ezért is hívják meg mindig az ifjabb generáció képviselőit a programra. Elsőként az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola és a Somogyi Béla Tagiskola gyermekkórusa lépett színpadra Pestiné Bánhidi Szilvia vezetésével. A Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola énekkarát Németh Zsuzsanna vezényelte, összeállításukban az ABBA együttes Money, money, money című slágerét is hallhatta a közönség. Zárásként a házigazda vegyeskar adott színvonalas műsort, szólót énekelt Nagy Georgina és Porpácziné Tóth Cecília, vezényelt Sabáli Lászlóné, zongorán kísért Sabáli László. Az utolsó dal éneklésébe bekapcsolódtak az iskolás kórusok is. A koncerten összegyűjtött adományokat a tízéves Hendawy Angel járássegítő gyógykezelésére ajánlotta fel a városi vegyeskar.