„A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem újrarendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig” – Ottlik Gézát idézte köszöntőjében Rozmán László tankerületi igazgató az Iskola a határon regény helyszínén. Mint mondta, az épület lépcsőit diákok és pedagógusok nemzedékei koptatták. Az utóbbiak maradandót alkottak, hiszen jövőt adtak a gyerekeknek. – A nagy elődök nyomdokain járva folyton megváltozó, megújulva örökkévaló hivatás a pedagógusoké – fogalmazott.

Majd beszámolt a befejezett és most folyó projektekről, a pályázatokon nyert összegekről. Egy példa: tavaly több mint 170 millió forint jutott a Magyar falu program révén négy iskolára, az idén 225 millió jut három intézménybe. Az ünnepségen Básthy Béla polgármester is megköszönte a pedagógusok partnerségét, kitartását, munkáját.

Rozmán László négy pedagógusnak adott át kitüntető oklevelet: Francsics Katalinnak, a Jurisich Miklós Gimnázium, Kocsisné Pethő Juditnak, a Dr. Nagy László EGYMI tanárának, Nagy István Jánosnénak, aki a Bersek József Általános Iskola Horvátzsidányi Tagiskolájában tanít és Béres Ottónak, a Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola fuvolatanárának. Az ünnepségen műsort adtak a város és környéke oktatási intézményeinek diákjai.

Kocsisné Pethő Judit

1995-ben ének-zene szakos általános iskolai tanár, és karvezetés diplomát szerzett Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán.

A diploma megszerzése után nevelőtanárként kezdett dolgozni az akkori Beszédjavító Általános Iskola és Diákotthonban, majd 1997. szeptemberétől ének-zene tanári kinevezést kapott ugyanitt. Időközben magát továbbképezve újabb diplomát szerzett, fejlesztő pedagógusként szakvizsgázott.

A délelőtti tanórákon túl is mindent elkövetett annak érdekében, hogy tanítványait a zene szeretetére nevelje. Énekkari foglalkozásaira az intézmény mindhárom iskolatípusából örömmel járnak hozzá a tanulók. Az éneklésen túl hangszeres tudásával is megtámogatja és segíti a gyerekek zenei fejlődését.

Munkáját a lelkiismeretesség, a pontosság és a gyermekközpontúság jellemzi. Tanítványait türelemmel, megértéssel, empátiával oktatja. Szakmai munkájában a minőségi munkára törekszik, és mindig szem előtt tartja a tanulók képességeit, adottságait. Az énekkarral intézményünk minden ünnepi rendezvényén részt vesz. A tehetséget felismeri és maximálisan kibontakoztatja.

Szabadidejéből sok időt áldoz arra, hogy felkészítse a tanulókat a különböző szemlékre, tehetségkutató versenyekre. Az intézmény falain túl, Kőszeg város és vonzáskörzetének rendezvényeire is folyamatosan szerepelnek tanítványai.

Munkáját kiváló szakmai hozzáértéssel végzi, folyamatosan hozzáadva az évek, évtizedek tapasztalatát.

Kollégáival kapcsolata jó, tantestületének elismert és megbecsült tagja.

Nagy István Jánosné, Edit

Pedagógusi pályáját 1982-ben, a Gencsapáti Nevelőotthonban mint nevelőtanár kezdte. 1983-1985 között Szombathelyen a Fürst Sándor Általános Iskolában folytatta napközis tanítóként. 1985-től 2016-ig a kőszegi Beszédjavító Általános iskolában dolgozott. Közben 1991-ben gyógypedagógusi és logopédusi diplomát szerzett

2016 óta a Kőszegi Bersek József Általános Iskola Horvátzsidányi Tagintézményének pedagógusa.

Munkájára alapos szaktárgyi tudás, a tanítási helyzetnek megfelelő módszerek alkalmazása jellemző. A módszerek minden esetben a kompetenciafejlesztést is támogatják. A tanulók életkorát és képességeik eltérését is figyelembe veszi az oktatás minden területén.

Gyógypedagógiai végzettséggel az SNI-s tanulók fejlesztését is feladatának tekinti.

Az oktatással kapcsolatos javaslatait a kollégák elfogadják. A szabadidő hasznos eltöltésére is jó és megoldható ötleteket ajánl és alkalmaz.

Felelősséget vállal a rábízott tanulókért, az elvégzett munkájáért.

Az idei tanév végén kezdi meg jól megérdemelt nyugdíjas éveit.

Béres Ottó

A Csepregi zeneiskolában az 1985/86-os tanévben indult a fuvolaoktatás, ami kezdetben nagy népszerűségnek örvendett. A kétezres évek elején a gyakori tanárváltás miatt a tanszak szinte teljesen leépült, 2015-re már alig maradt fuvolista növendék. Ekkor került a csepregi zeneiskolába az akkor pályakezdő fuvolaművész-tanár, Béres Ottó, aki a hat év alatt 16 növendékkel az egyik legnépszerűbb, és legsikeresebb tanszakot nevelte ki.

Szatmárnémetiben született, és ugyanebben a városban kezdte el a zenei tanulmányait is. Kilenc éves korában tette le voksát a fuvola mellett, döntését innen visszavonhatatlannak tekintette, nagy odaadással, elszántsággal indult el a zenész pályán. Szinte minden évben versenyekre készült fel, ahonnan sok díjat elhozott. A Kolozsvári Zeneakadémia elvégzése után nyílt lehetősége a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar fuvola-pikoló művészi állását betölteni. Egyetemi évei alatt nem gondolt arra, hogy már fiatalon tanítani is fog, de az élet úgy hozta, hogy 2015-től a csepregi és büki gyerekek fuvolaoktatása az ő kezébe került. Hamar kiderült pedagógiai rátermettsége, minden tanítványában látja a lehetőséget, megoldandó feladatot, a képességüket kiválóan felismeri, és a legjobb irányba fordítja. Kiváló művészi képessége, pedagógiai érzéke, alapossága, lelkiismeretessége, türelme révén példamutató fuvolatanszakot nevelt ki rövid hat év alatt. Tanítványai rendszeresen szerepelnek hangszerbemutatókon, zeneiskolai hangversenyeken, Répce menti találkozókon. A kamarazenélést is megszerettette tanítványaival. Több növendéke szép sikerrel indult versenyen, a Sistrum zenei versenyeken, Kőszegi Művészeti Szemlén. Az idei évben egyik büki tanítványa kiemelkedő felvételi eredménnyel bejutott a Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumba. Nemcsak a tanításban odaadó, hanem a zeneiskolai programokon, kirándulásokon is aktívan részt vesz, rendszeres szereplője a tanári hangversenyeknek. A fiatal tanári generációnak egy kiváló példaképe, kollégái nagy elismeréssel tekintenek művészi és pedagógiai tevékenységére is.

A tanításról a következőt vallja: „Szeretném, hogy a gyerekek zenélés közben jól érezzék magukat, és ne a hibákra gondoljanak, hanem a dallamra, ami a zenét formálja, és minket is széppé tesz.”

Francsics Katalin

Francsics Katalin tanárnő szülőfalujában Kőszegszerdahelyen végezte általános iskolai tanulmányait, majd a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumba járt, és ott érettségizett. A nevelő-oktató munka valamennyi szépségébe és nehézségei iránti érdeklődés, vagy a családi indíttatás (húga is pedagógus) eredményezhette, hogy a pedagóguspályát választotta.

1982-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett angol nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelet. Diploma szerzése után álláspályázatot nyújtott be a kőszegi gimnáziumba, amit elnyert. 1982 szeptemberében kezdte meg gimnáziumi tanári tevékenységét a Jurisich Miklós Gimnáziumban. Az ő belépésével kezdett megerősödni az intézményünkben az – előtte csak

pár éve indult – angol nyelvi oktatás.

Negyven éves munkaviszonyának első részében mindkét szaktárgyát magas óraszámban tanította, majd az 1990-es évektől fogva csak angol nyelvet illetve angol célnyelvi civilizációt tanított. Tanított angol nyelvi tagozatos osztályt, tanított az Arany János Tehetséggondozó Programban, tanított két tanítási nyelvű tanulókat és felkészültsége, szakmai elkötelezettsége mindenütt eredményeket hozott. Szerény, visszahúzódó személyisége mellett nevelői, oktatói munkájában kiemelt hangsúlyt kapott a diákokkal, mint egyéniségekkel való foglalkozás. A szaktárgyain keresztül a pontosságra és alaposságra nevelt.

Tanári munkájának folyamatos jellemzői az évente megmutatkozó versenyeredmények.

Tanítványai az OKTV második fordulójába jutottak, sőt a az országos döntőben is kiemelkedő helyezéseket értek el. Sikeresen szerepeltek az Arany János Tehetséggondozó Program angol versenyben is, akár a döntőig jutva. A megyei angol nyelvi versenyen többször is dobogós eredményeket értek el.

Francsics Katalinnak első és egyetlen munkahelye a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium. Így tagja lesz annak a sok-sok pedagógusból álló közösségnek, akikre igaz a fenti megállapítás, és ami miatt bátorkodunk intézményünket a „hűség iskolájának” is nevezni.