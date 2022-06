Egy Őriszentpéterhez közeli erdőben találkoztunk Magai Beátával, aki nyolc éve gomba szakellenőr, emellett gombaismereti túrákat, tanfolyamokat és táborokat szervez. Együttműködésben áll az Őrségi Nemzeti Parkkal, így az igazgatóság működési területén is vezet csoportokat. Beáta jelenleg felsőfokú képzésre jár, ezen több mint ezer újabb gombafajjal ismerkedik meg.

Merthogy a Földön körülbelül 1,5 millió gombafaj él, ezek közül számos faj szemmel nem is igazán látható. – Zala megyében Lenti környékén és az Őrségben szervezek gombaismereti túrákat, illetve alapfokú gombaismereti tanfolyamokat is tartok egyik kolléganőmmel – mondja Beáta, aki az őrségi utak szélén hagyott autókból egyértelműen arra következtet, hogy útnak indultak a gombászók.

– Most van a szezonja a nyári vargányának, előjött a rókagomba – vagy ahogyan errefelé nevezik, a nyulica –, és a galambgomba, emellett többféle galócával is találkozhatunk, úgyhogy elég változatos most a felhozatal. A galambgombából vagyis galambicából is számos fajta van, zöld, sárga, lila és kék kalapú is van az őrségi erdőkben – mondja a szakellenőr.

Magai Beáta szerint örök szabály: a gombát nyersen nem fogyasztjuk

Ehető-e mindegyik – adódik a kérdés, erre a szakember azt mondja: egy kicsit le kell csípni a gomba lemezéből és meg kell kóstolni, ha csípi a nyelvünk hegyét vagy keserű, akkor nem esszük meg, ha finomnak érezzük, akkor fogyasztható a gomba. Beáta piruló galócát is hozott nekünk, ez húsz perc hőkezelést igényel, mert hőre lebomló méreganyagot tartalmaz. De nagyon ritka, aki ezt felszedi.

Amúgy gombát tilos nyersen fogyasztani – ez örök szabály. A legnagyobb veszélyt a gyilkos galóca rejti, de ez most még nincs az erdőkben, majd csak nyár végétől. Bő bocskora és gallérja is van, ezekről könnyen felismerhető. Az emberek többsége öt-tízféle gombát ismer fel biztonsággal: többségében a vargányát, a rókagombát, az őzlábgombát, a galambgombát, a mezei szegfűgombát és a csiperkét szedik fel. A törvény szerint egy személy két kiló gombát szedhet naponta, ezen felül engedélyt is kell kérni az erdő tulajdonosától.

A nemzeti park területén pedig nem javasolt a gombászás. A szedéshez kosár ajánlott, nem nejlonszatyor, mert abba befülled a gomba és a fehérjék kezdenek lebomlani, ami ehető gombák esetében is okozhat gondot a fogyasztásnál. Nyári Ferenc pankaszi származású, de tizenhat éve már Körmenden lakik. A szíve viszszahúzza az Őrségbe, egyszer a vadászat, másszor a gombászat miatt járja az erdőt. Létrehozott egy online csoportot Őrségi gombaszedők címmel, amelynek több mint háromezer tagja van az ország minden tájáról. Ez nagy büszkesége.

– Pankaszról gyermekkoromban láttuk Zala és Vas megye határát. Az öregek eső után mindig azt mondták az ottani gőzölgő erdőre: most pipál az erdő, érdemes kimenni gombát szedni – ez nagy igazság. Vargánya, rizike – vagy más néven fenyőalja –, rókagomba és tyúkgomba is van errefelé, utóbbi legelőkön, réteken jellemző. Van biztos helyem, Csöde környékén – teszi hozzá Nyári Ferenc, akinél a gombászat szeretete családi örökség. Édesanyja ugyanis 71 éves, de a mai napig eljár gombát szedni, nagy távolságokra is. – Záporok, kisebb esők után nemcsak az erdőket, hanem a régi szekérutak környékét is érdemes kutatni, nemegyszer találtunk ilyen helyeken gombát nagyobb mennyiségben – mondja végszóként Ferenc. Egy jó tanács a végére: ha jó gombász is valaki, de egyszer-egyszer bizonytalan, ne restellje, keressen fel egy gombaszakértőt.