A tábor és fesztivál hátterében az Improvizatív Zeneműhely Egyesület áll. Tímár Péter főszervezőtől megtudtuk, hogy olyan zenészek jönnek az együtteseikkel, akik tanítanak a táborban vagy mesterkurzust tartanak, így például Dresch Mihály, aki a Dresch Quartettel vagy Szakcsi Lakatos Béla a Magyar Jazz Quintettel. – A Los Angelesben és Itáliában is élő, kétlaki Enrico Crivellaro az olasz blueszenekarával jön, a „brutálisan jó”, világszínvonalú, Amerikában is ténylegesen elismert gitáros egyébként földrajztudós. Szeretném, ha ő is tartana mesterkurzust, mert nemcsak a tradicionális jazzt mutatjuk be a diákoknak, hanem az egyéb improvizatív műfajokat is, ilyen a blues is – mondta Tímár Péter, aki azt is megosztotta: a tavaly elhunyt Winand Gábor emlékére szervezett énekversenyre a Lamantin is felajánlott egy különdíjat, és a döntőt hallgatva Ocsovay Damján zongoristát és autodidakta énekest választották, aki egyébként a versenyt meg is nyerte, ő is fellép a jazzfesztiválon a kvartettjével.

Gyárfás Istvánt a szombathelyiek jól ismerik, egy energikus Hammond orgonás trióval jön, grouve-os, 50-60-as évekbeli stílust játszanak, olyan örömzenét, amitől mindenki boldog, nemcsak a muzsikusok. Vérbeli modern hangzásokat hoz a régóta Franciaországban élő Spányi Emil a svájci triójával, a Swiss Army Triplettel, amelynek zenéjében felbukkan a heavy metál, de a népzene is. A fesztivál első koncertje június 26-án 20 órától a tábornyitó, ahol a tanárok mutatkoznak be, a zárása a táborzáró július 2-án, már 14 órától, hogy a diákok megcsillogtathassák tehetségüket, immár fűszerezve azzal, amit itt tanultak.