A hideg ivóvíz, árnyékot adó sátorlap, ponyva mellett rosszullét esetére mobiltelefonnak is kéznél kell lennie a munkaterületeken – hívja fel a figyelmet a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM). Egy körmendi cukrászműhelyt és a Magyar Közút Zrt.-t kérdeztük arról, ők hogyan vészelik át a kánikula napjait. A TIM országos munkavédelmi célvizsgálatot rendelt el a rendkívüli hőség miatt szükséges intézkedések ellenőrzése, betartatása céljából. Mint írják, a többnapos kánikula és a fizikai munka együttese megnöveli a hőártalmak (hőséggörcsök, hőkimerülés, hőguta stb.) kialakulásának kockázatát. A hőstressz, kiszáradás szélsőséges esetben életveszélyes is lehet. A hőségnek betudható élettani változások – például figyelmetlenség, fáradékonyság, hosszabb reakcióidő, de akár az izzadságtól csúszós kéz is – munkahelyi balesethez vezethetnek. A munkaadóknak így elővigyázatossági intézkedésekkel kell segíteniük a hőhullámok és az erős UV-sugárzás egészségkárosító hatásainak mérséklését – hangsúlyozták.

A Technológiai és Ipari Minisztérium kiemeli, hogy a folyadékveszteség pótlására a munkavállalók igénye szerinti mennyiségben 14-16 Celsiusfokos ivóvizet kell biztosítani, illetve ösztönözni őket a rendszeres folyadékfogyasztásra. Emellett megfelelő munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy a rendszeresen beiktatott pihenőidőt lehetőleg hűvösebb környezetben tölthessék el a dolgozók. Figyelni kell arra, hogy a munkavállalók csak keveset – váltásban – tartózkodjanak a tűző napon. A munkavédelmi oktatás során fel kell készíteni a dolgozókat arra is, hogy felismerjék és kezelni tudják a hőség okozta túlzott igénybevétel és a hőguta tüneteit. Mindig legyen mobiltelefon a munkaterületen, ha segítséget kell hívni – szorgalmazza a minisztérium. – A munkavédelmi előírásokat mindig szem előtt tartva, megfelelően gondoskodunk az utakon dolgozó – útüzemeltető és útellenőr – szakembereinkről hőség idején – mondta lapunk megkeresésére Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Zrt. kommunikációs osztályvezetője.

Útépítés Gasztonynál. Az előtérben Kurucz József

Forrás: Szendi Péter

Hozzátette: hőség idején szakembereiknek óránként öt-tíz perces árnyékban, hűvös helyen eltölthető pihenőidőt biztosítanak, továbbá hőségriadó idején 14-16 Celsius-fok hőmérsékletű ivóvizet vagy ásványvizet, illetve annak elfogyasztásához megfelelő ivópoharat is a rendelkezésükre bocsátanak. Az úton dolgozó munkások ilyenkor a leégés ellen megfelelő ruházatban (UV-védelemmel ellátott szemüveg, nyári sapka) dolgoznak, valamint magas faktorszámú fényvédőt is kapnak a vállalattól. A kommunikációs osztályvezető azt is elmondta: a Magyar Közút Zrt. a munkák szervezésénél és ütemezésénél törekszik arra, hogy minél kevesebb legyen a szabadban végzett tevékenység. Ezeket a munkákat a lehetőségekhez képest megpróbálják átütemezni. Az úton folyó munkák felfüggesztésére csak szélsőséges időjárási körülmények (például vihar, jégeső, nagy erejű szél) között kerül sor – tudtuk meg. A hőség napjaiban más, előrébb hozott munkarend szerint dolgozik Pappné Horváth Ildikó, egy körmendi cukrászda tulajdonosa és a cukrászműhely dolgozói.

– Normál esetben 7-8 óra körül kezdünk el sütni, ilyenkor azonban már reggel öttől bent vagyunk, hogy amire a nagy meleg jön, már végezzünk a hőt igénylő munkákkal. A műszak elején sütünk, a végén pedig töltjük és dekoráljuk a süteményeket, tortákat – magyarázta. Mint elmondta, idén már légkondicionáló berendezés is gondoskodik konyhájuk hűtéséről. A készüléket zárás után is bekapcsolva hagyják, így mire reggel dolgozni mennek, kellemes hőmérséklet fogadja őket. Ildikó azt azonban hozzáteszi, hogy mivel a hűtőkből kiáramló hő és a klíma egymás ellen dolgoznak, teljesen nem – a sütők mellett csupán 30 Celsius-fokra – tudják lehűteni a helyiségeiket. A dolgozók mellett a sütemények és a fagylaltok sem viselik jól a meleget: ilyenkor kön - nyebben folynak a krémek, olvadnak a jeges finomságok. Ennek orvoslására a nyári időszakban az állati tejszínt állati és növényi készítmény 50-50 százalékos arányú keverékére cserélik le, a fagylaltokat pedig az elkészítést követően azonnal hűtik a romlásveszély miatt.