Minden sejtünknek szüksége van a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékra. Sajnos szervezetünk nem képes vizet tartalékolni, így folyamatos folyadékpótlásra szorul. A szervezetünk ezerféleképpen képes jelezni, ha nem jutott kellő mennyiségű vízhez. Csökken agyunk koncentrációképessége, fáradtnak érezzük magunkat, fejfájással nyűglődünk, de feszültebbek is lehetünk az átlagosnál. A víz segít a legnagyobb mértékben méregteleníteni a testünket, szó szerint kimossa a nemkívánatos elemeket. Vízhiány esetén a szervezetünknek ezt másképpen kell megoldania. Olyan fontos aminosavakat fog elvonni tőlünk, amelyek hiánya fáradttá, ingerlékennyé vagy akár depresszióssá is tehet bennünket.

A dehidratáltság a vérnyomásra is hatással van. Sokat segíthetünk magunknak azzal az egyszerű szokással, ha megiszunk naponta 2-2,5 liter vizet. Ezzel ugyanis azonnal csökkenthetjük a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát. Bizonyára sokan találkoztak már azzal a jelenséggel, amikor úgymond „kattog” és fáj a térdünk. Sok – esetenként komoly – oka lehet ennek, de mindenképpen érdemes megemlíteni az egyiket, amit sokan nem is gondolnának: a vízhiány! Szóval nem árt egy kis „olajozás” az ízületeknek sem. Mint említettük, a magas vérnyomás megelőzésében jó szolgálatot tesz a víz, de más betegségeknek is elébe mehetünk kellő mennyiség fogyasztásával. Az emésztési problémák és a székrekedés is jelezhetik hiányát. Előfordulhat, hogy néhány pohár víz megoldaná a gondunkat.

A gyermekekre nekünk, felnőtteknek kell odafigyelnünk, mert könynyen elfeledkeznek magukról

Forrás: Pixabay

Vesekő ellen a legjobb megoldás a folyadékfogyasztás. A kellő mennyiség folyamatosan tisztítja a vesét, ezzel elejét véve a vesehomok és aztán a vesekő kialakulásának. A húgyutak is hálásak a napi több liter vízért. S talán nem is hinnénk, hogy a dehidratáltság hatással lehet az asztmára és az allergiára is: ilyenkor a tüdő extra terhelésnek van kitéve, mert igyekszik kevesebb vizet kijuttatni a szervezetből. A gyerekekre is oda kell figyelni, hogy kellő men - nyiségű folyadékhoz jussanak. Nekik több folyadékra van szükségük, mint a felnőtteknek. Rájuk különösen oda kell figyelni, mivel játék közben képesek teljesen megfeledkezni az ivásról.

Egy felmérés alapján a 7 és 10 év közötti gyermekek az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság irányértékei alapján kevesebb mint 70 százalékát fogyasztják a kellő mennyiségnek. Akik súlyfelesleggel küzdenek, azoknak érdemes az ajánlotton túl több vizet fogyasztaniuk, mivel a pluszkilók miatt fokozottan ki vannak téve a kiszáradásnak. A víz áldásos hatását kifejti fogyókúra közben is, és a megfelelő mennyiség fogyasztásával a bőr öregedésének folyamatait is lassíthatjuk.