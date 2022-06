Nagy Gábor, a színház igazgatója köszöntötte a társulatot – a stúdiósoktól a „veteránokig” –, mérleget vont és díjakat adott át. Mint mondta, a mögöttünk hagyott évadban 119 előadást játszott a társulat – összesen több mint 12 ezer néző előtt –, és ez már „elég tisztességes szám” (gondoljunk csak a Covid által sújtott időszakra). A Lázár Ervin-program is segített az előadásszám növelésében, ahogyan az erdélyi turné is. Az évad slágere az Árgyélus és Tündérszép Ilona volt Nagy Zsuzsi rendezésében, a nyári szezonban érik el az ötvenedik Árgyélus-előadást (az a szabadtéri változat lesz a celli piac és a színház körül).

Vendégelőadásokat ugyancsak fogadott a színház, összesen tizennyolcat (elsősorban az őszi Soltis-fesztivál és a tavaszi Weöres-gyerekszínjátszó találkozó produkciói tartoznak ide), több mint kétezer néző volt kíváncsi a vendégjátékokra. Az évadzáró alkalmából vizsgáztak a stúdiósok: a Betyárkorty szerzője Sipos László Márk, az osztályvezetőrendező Pesti Arnold. A Soltis Lajos Színház közösségi színházként definiálja önmagát, és tényleg: a legnagyobb érték mostanában, hogy a színházi közösség él és virul, hogy a társulati tagok, munkatársak hűségesek – és mindig vannak tehetséges fiatalok, akik elköteleződnek a színháznak. Lássuk előbb a „törzstagságokat”. Ötéves társulati tagsága okán érdemelt – nem csak az évadzárón – ünneplést Horváth Nóra, aki az évadzáró délutánján például a Dömölki Napokon lépett fel, a Kvirtek és kvartok előadást játszották Piller Ádámmal.

Szintén öt éve csatlakozott a társulathoz Sándor Júlia dramaturg, akit a rendező Nagy Péter István „hozott el” Celldömölkre – emlékezetes közös munkájuk a Szentivánéji álom átirat –, és azonnal megtalálta a többiekkel is a közös hangot. Olyanynyira, hogy azóta rendszeresen számítanak rá. Öt éve dolgozik a színháznál Horváth Nikoletta adminisztratív munkakörben; itt ahhoz is elköteleződés, jókedv és csapatszellem szükséges. Húsz éve vonzotta magához a színház Pesti Arnoldot, aki társulatvezetőként is helytáll, illetve Kazári Andrást (Dödit), aki azóta végzett színész. Huszonöt éve csatlakozott – még a Sitkei Színkörhöz – Bruckner Roland, a nélkülözhetetlen. Az évad felfedezettjének járó díjat Orosz Márton kapta, aki Árgyélus királyfi szerepében hívta fel magára a figyelmet (ő volt Árgyélus az erdélyi turnén is). Az idén elismerésben részesültek a „friss anyukák” – és a színházszerető gyerekek –, akik aktívan részt vesznek a színház közösségi életének szervezésében és a mindennapokban: Pesti-Marton Mercédesz és Pesti Ábris, valamint Nagy Zsuzsi és Gregorich Júlia Anna.

A csöppségek természetesen ott voltak az évadzárón is, otthonosak a színházban. A társulat minden évad végén titkosan szavaz. A 2021/2022-es évad színésze címet és az Anselmus-díjat az évadban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Tóth Ákos érdemelte ki. A díj E. T. A. Hoffmann hőse, Anselmus diák után kapta a nevét (Az arany virágcserép című regényből anno Nagy Péter István rendezett előadást Cellben). Anselmus diák egy szürke és kedvetlen, kofakiabálástól hangos napon váratlanul bebocsáttatást nyer a csodák varázslatos birodalmába – egy bodzafa kezd el furcsán susogni a feje fölött –, ahol megismeri a boldogságot. A Soltis Lajos Színház körül mintha mindig ilyen bodzafák susognának. Az évad véget ért, a munka folytatódik. Jönnek például a táborok.