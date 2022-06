Márfi Gyula a történelmi korok változó Jézus-képét idézte fel, kiemelve, hogy ma arról a Krisztusról beszélünk, akinek szíve van, aki együttérez az elesettekkel, aki szereti az embereket, ő is tudott sírni, és ismerte a mértéktartó humort. A kereszténység nemcsak a józan ész, hanem a szív vallása is. A jéghideg racionalitás, a vasakarat őszinte érzések nélkül mit sem ér. Amint a nyugalmazott veszprémi érsek mondta, fontos, hogy legyen bennünk részvét, tudjunk lelkesedni jó ügyekért, ismerjük az öröm és a bánat könnyeit. Márfi Gyula a házastársakat is intette, hogy ne felejtsék el egymást is szeretni, mert szeretetre nem csak a gyermekeknek van szükségük. Meg kell őrizni a szeretetet, a szerelmet mindhalálig. A város és a Jézus Szívetemplom búcsúnapján a városi körmeneten pénteken este a kőszegi fúvószenekar is közreműködött.