A Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület régóta jó kapcsolatot ápol az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságával. Az együttműködésnek köszönhetően közös pályázatban is részt vettek, ennek eredményeként épült meg a Vízi Vándor Természetvédelmi Látogatóközponttal egy időben a csákánydoroszlói vízi csapat csónakháza a Rába-parton. – A könnyűszerkezetes épület 16 méter hosszú, 6 méter széles, vannak benne vizesblokkok férfiak, nők és mozgássérültek számára. Rendezvényekkor, vendégek fogadásakor jó szolgálatot tesz a közösségi tér és a 36 négyzetméteres terasz is. A új bázis nagy dolog egyesületünk életében, így ezúton is köszönjük a támogatást országgyűlési képviselőnknek, V. Németh Zsoltnak, aki nélkül ez a beruházás nem jött volna létre – mondta Bálint László egyesületi vezető, hozzátéve: a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vízi vándortábor programjában aktív szerepet vállalnak a csákánydoroszlóiak, június 22. és augusztus 20. között több turnusban vezetnek túrákat a Rábán gyerekeknek és fiataloknak. A csónakház áprilisra készült el, hétvégi ünnepélyes átadóján részt vett dr. Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgatóhelyettese, valamint Kevy Albert, V. Németh Zsolt kabinetfőnöke is.