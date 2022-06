Mint ismert: Az ausztráliai vízilabdázók első mérkőzésük egyikét Sopronban játszották, szállásuk pedig az egyik bükfürdői hotel lett. A büki étterem meglátta ebben a "reklámlehetőséget" és arra kérte az ausztrál lányokat, hogy mondjanak véleményt a Vas megyei ételkülönlegességekről.

Itt a legjobb a steak és a vasi pecsenye

"Dödölle, rábahidvégi tejfölös ponty, vasi pecsenye biztos, hogy nincs egyetlen ausztráliai étlapon sem, ezért a lányok ezekből is kaptak kóstolót. Az egyik kimerítő mérkőzés után, a legtöbben egy kis "hazai ízre" vágytak és steaket is rendeltek vacsorára. Sok ausztrál lány elismerően nyilatkozott a magyar ételekről, az egyik el is kérte a vasi pecsenye receptjét - mondta Kerekes Szilárd, az étterem tulajdonosa.

Az ausztrál sportolók látogatásának gyorsan híre ment a FINA világbajnokság résztevői között, másnap több bíró és edző is arra hivatkozott, hogy a szállodában hallottak az étteremről, ők is ennének itt egy steaket- mondta Kerekes Szilárd.

Az ausztrál lányok egy közös fotót is készítettek az étterem dolgozóival, amelyet a közösségi médiában is megosztottak. Ennek hatására már néhány újabb asztalfoglalás is érkezett a bükfürdői étterembe, az egyik Győrből érkezett.