Hétfőn a Rábapatyi Arany János Általános Iskolában Huszár Judit igazgató, a program szakmai vezetője fogad. A háttérrel – a fő tudnivalókkal, adatokkal, számokkal – kezdünk, utána megyünk le a gyerekekhez az udvarra. Mint kiderül, a június 20. és július 1. között megvalósuló programban 175 pedagógus dolgozik, minden érintett iskola két hetet vállal – témamodulok alapján állították össze a programokat, ezekbe építették be saját elképzeléseiket, egyéniségüket. A választható témák között a Nomád, kaland; Közlekedés, sport, egészségre nevelés; Idegen nyelv; Környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás; Nemzeti és kulturális identitás; Művészeti nevelés; Digitális világ; Életvezetés szerepelnek.

A programok elősegítik a kreatív problémamegoldást, a gyerekek világban való tájékozódását, fejlesztik együttműködésüket és természettudományos érdeklődésüket. A diákok egy része bentlakásos programban vesz részt, például a Balaton-parton. A többség napközis tábori keretben tölti a hetet, mind teljes ellátást kapnak. A rábapatyi iskolából 87 gyermek vehet részt az élményheteken. Hétfőtől péntekig az 1–2. osztályosok a sport tematika mentén a Fussunk, szaladjunk; az 5–6. osztályosok a Fehérlófia programban szereznek élményeket. Utóbbiakkal találkozunk először. Miután felelevenítették a Fehérlófia történetét, játékos csapatépítő következett. A reggeli előtt törzseket alapítottak:

Fanyűvők, Vasgyúrók és Hegyhengergetők – délelőtt törzsi jelképeket készítettek. Délután síkban vagy térben kellett megjeleníteniük a történet egy helyszínét, és mozgásos feladatot is beiktattak. Mára Ilon Gábor régészt várják. Lékai Zalán és Lakatos Bence nem először vesz részt a Csodaszarvas programban. Zalán a tavalyi számháborút említette szép emlékként, Bence a szerdai kirándulást várja, amikor Zalaegerszegre, a Göcseji Múzeumba mennek a népmesékhez kapcsolódó foglalkozásra. A kicsik csoportos ismerkedős játékkal kezdték a reggelt. A sportpályán éppen Mókusok, ki a házbólt játszottak Gömböcz Endre igazgatóhelyettes irányításával. Később egyszerű és páros fogó, szalagszerző, kígyófogó is lesznek a mozgásos foglalkozásokon. Csütörtökön Sárvárfürdőre készülnek – tudtuk meg. A program anyagilag és a felügyelet szempontjából is segítséget jelent a szülőknek.