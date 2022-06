A tájékoztató elején Horváth Soma, Szombathely alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a zenekar éppen lezáruló évadának eseményeit. A szimfonikusok a 2021-2022-es szezonban több mint száz zenei eseményen vettek részt – ezek az adatok már közelítik a pandémia előtti számokat. Hetven alkalommal Szombathelyen léptek fel: voltak nagyszabású szimfonikus hangversenyeik, ifjúsági koncertjeik és kamaraestjeik. Saját eseményeik mellett részesei voltak az Érezd Szombathelyt rendezvénysorozatnak is. Budapesten koncerteztek a Müpában és a Vigadóban, külföldön pedig több alkalommal Ausztriában, de felléptek Olaszországban és Horvátországban is.

A hangversenyek során húsz különböző karmester irányításával játszott az együttes. Ezek között a karmesterek között találkozhattak azokkal – Kovács Jánossal, Vajda Gergellyel, Dobszay Péterrel, Cser Ádámmal és Thomas Kornéllal -, akik közül a zenekar anonim szavazással megválasztotta új vezető karmesterét, Vajda Gergelyt. Ahogyan azt Kiss Barna, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója elmondta, a döntés során a felkészültség és a tapasztalat mellett a legfontosabb az volt, hogy a zenekar hogyan képes együtt dolgozni az őket dirigáló karmesterrel. - A megfelelő kémia esetén az együttes képes megújulni és levetkőzni a gátlásait. Emellett pedig felül tud kerekedni a szokás hatalmán. Gergővel ez az évek során mindig megvalósult – mondta el az igazgató.

- A szombathelyi Bartók Szeminárium kapcsán korábban is jó kapcsolatot ápoltam a várossal és a zenekar zenészeivel is. Nagy várakozással tekintek a közös munka elé. A villamos halad, már csak fel kell rá szállni – fogalmazta meg Vajda Gergely karmester. Hozzátette: a következő évad feladata, hogy a pandémiát követően visszaszoktassák a nézőket a zenekar komolyzenei koncertjeire.

Végezetül Kiss Barna ismertette a következő évad terveit: idén két felnőtt bérlettel készülnek és Zenemanók bérlettel is készülnek, de lesznek bérleten kívüli és kamarazenei hangversenyeik is. Ezúttal a repertoárra tűzött művek szempontjából „magyarabbak és fiatalabbak” lesznek. Arányaiban Több magyar szerző alkotása szerepel majd a programban, mint korábban és a kortárs zene is nagyobb hangsúlyt kap.