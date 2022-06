A tárlat egyik témája a Győri Balett története, a másikban 1989-ben készült fotók, a rendszerváltás pillanatai szerepelnek. Bánkuti András kiállításához Kondora István polgármester is gratulált. A kiállító volt a Sárvári Fotóklub által 2019- ben szervezett I. Sárvári Fotószüret védnöke. Jelen kiállítása is ekkor szerveződött meg. Azonban a pandémia miatt ez két évet késett – szólt Kondor János galériavezető a tárlat születéséről. A kiállítást a képeken is szereplő Kiss János Kossuth-díjas balettművész, a Győri Balett volt igazgatója nyitotta meg, aki a legfontosabbnak azt a bizalmat említette, amivel a táncosok a fotóst maguk közé fogadták és még öltözőikbe is beengedték. A társadalmi átalakulások képei Berlin, Budapest, Bukarest és Prága utcáira viszik el a szemlélőt, ahol a szovjet-blokk szétesésének történelmi eseményei zajlottak. Bánkuti András utazott a romániai események tűzfészkébe, az NDK-ba a fal ledöntésekor, és ott volt Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén.