Ezután következett a fejtörő, amiben szavakat kellett betűcsoportokból alkotni, majd országok és fővárosok is szerepeltek a megválaszolandó kérdések között. Totót is kellett kitölteni, majd az egyik feladatnál dalolni is kellett a csapatoknak. Az összetett feladatnak számított, hogy különböző hívószavak után – mint például a rózsa, a madár vagy a folyó – minden csapatnak ötöt dalt kellett összeírnia.

Ezt a listát át kellett adni a szomszédoknak, akik abból egy dalt választhattak, amit el kellett énekelniük. Aki a feladatnál több dalcímet írt ötnél, az pluszpontokat kapott. Játékos sportkihívások is színesítették a programot – egy kosárba teniszlabdát kellett ügyesen belepattintani – mondta még el Dobosné Tarlacz Zsuzsanna. A nyelvtörő feladatok mellett a magyar népszokások is megjelentek a kérdések között. A műveltségi versenyt végül az Sz-esek csapata nyerte, a második a Szombathelyi Határőrök, míg a harmadik helyezett az ENESZEL csapata lett. Az első három helyezett könyvutalványt kapott ajándékba.