– A biztonsági előírásoknak tettünk eleget a kerítés megépítésével, a szép terület továbbra is várja a sportolni vágyókat. A patakparti oldalon és a főbejáratnál is kiskapukat alakítottunk ki – oszlatta el a téves információkat Nagy Róbert polgármester. A település vezetője örömmel számolt be arról is, hogy hamarosan a sportöltöző belső felújítása és külső színezése is megvalósul pályázati forrásból.