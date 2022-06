– A Fiatal Tehetség Programba azokat hívjuk, akik most fejezték be a negyedik osztályt. A jelentkezés az MCC honlapján keresztül zajlik (https://fit.mcc. hu/jelentkezes), a gyerekektől szülői ajánlást kérünk, majd szeptember első hétvégéjén válogatjuk ki azt a 25 diákot, aki részt vehet az ingyenes programban – tudtuk meg Retteginé Böröcz Katalintól, a képzési központ vezetőjétől. Hozzátette, a válogatásnál nem a matematika érdemjegyre kíváncsiak, inkább arra, hogy a jelentkező mennyire fogékony, nyitott-e a világra, a tudományterületekre, képes-e jól csapatban dolgozni. A FIT program keretében az egészségügyi és pénzügyi tudatosságot is elsajátíthatják és természettudományos kísérleteket ugyancsak megismerhetnek a tanulók. Középiskolások számára is nyújt képzéseket az MCC, azokra a 9-12. évfolyamos diákok jelentkezhetnek.

A pályaorientációt, a felvételire való felkészítést segítik az e-learning alapú programok, amelyek közül mindenki szabadon választhat: nemzetközi kapcsolatok, pszichológia, jog, közgazdaságtan, íráskészség területén bővíthetik tudásukat. – Arra törekszünk, hogy olyan keretet adjunk a középiskolásoknak, aminek eredményeként sikeresen kezdhetik karrierépítésüket, de nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi programokra is – mondta el Retteginé Böröcz Katalin. Mindebben segít, hogy beszédközpontú idegen nyelvi kurzusok, tehetségtáborok és külföldi tanulmányutak is színesítik a képzést. A 4. osztályos diákoknak június 17-én pénteken 16.30 órától, valamint 18-án szombaton 10 órától a szombathelyi központban nyílt napot szerveznek, ami során robotika és természettudományos kísérletek kurzusra pillanthatnak be az érdeklődő diákok és szüleik.