Most éppen az épület körüli udvar tereprendezése zajlik, de jó ütemben halad a munka a faluház mögött: épül az új, kétcsoportos óvoda a településen. Ezzel az itt élők régi álma teljesülhet. – Megtörtént az igényfelmérés, és Séből harmincan jelentkeztek a Mesevilág Óvodába; időközben nevet is kapott az intézmény – osztotta meg lapunkkal az óvodaberuházással kapcsolatos legfrissebb híreket Nagy Róbert polgármester.

Hozzátette: a két csoport indításához negyven gyerekre van szükség, így most már arra is van lehetőség, hogy más településekről is fogadjanak kicsiket. A faluvezetőtől megtudtuk továbbá, hogy nemcsak a környékbeli falvakból várják az óvodásokat, hanem annak a lehetőségét sem zárják ki, hogy akár a Szombathelyről Ausztriába ingázók is a séi óvodát válasszák gyermekük számára, miután a település útba esik. Az óvoda működtetéséhez természetesen már a munkaerő-toborzást is megkezdték: négy óvónő, két dajka és egy konyhai kisegítő dolgozhat az intézményben.

Az óvodavezetői státusz betöltésére már korábban megjelent az önkormányzat pályázati felhívása: ketten jelentkeztek. Hétfőn pedig a képviselők döntöttek: július 1-jétől Tóth Henriette láthatja el az óvodavezetői feladatokat – tájékoztatott Nagy Róbert. A polgármester kitért arra: a beltéri munkák közül még egy kis festés, linóleumozás és nyílászáró-beépítés van hátra. A műszaki átadás július végén történhet meg, azután bútorozhatják be az épületet. Hamarosan érkeznek az udvari játékok, és a kerítést is építik még.

– Remélhetőleg semmilyen akadálya nem lesz annak, hogy szeptemberben megnyílhasson az óvoda – fogalmazott bizakodóan a polgármester. A településvezető a beruházás pénzügyi hátteréről is beszélt. Mint arról korábban beszámoltunk: az új intézmény létesítését dr. Hende Csaba, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője közbenjárására 250 millió forinttal támogatta miniszteri keretéből dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. – Amikor két évvel ezelőtt Hende Csaba bejelentette, hogy megépülhet Sében az óvoda, még nem gondoltuk, hogy ez a pénz kevés lehet. Ám az építőanyagárak emelkedése miatt pluszforrásra volt szükségünk – emlékeztetett Nagy Róbert. – Gulyás Gergely miniszter februárban szombathelyi fórumán jelentette be: a kormány további száznyolcmillió forinttal támogatja a séi óvodaberuházást. Ennek köszönhetően be tudjuk fejezni a kétcsoportos óvoda építését – mondta el a polgármester.