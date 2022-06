Bevált a részben otthoni, részben jelenléti munkavégzés: az alkalmazottak elégedettebbek, hatékonyabban dolgoznak, ráadásul a munkahelyre bejárással járó stressz is elkerülhető, valamint jó válasz a munkaerőhiányra is. Ennek ellenére egyre több munkáltató térne vissza a lassan idejétmúltnak számító jelenléti munkavégzéshez. A munkavállalók azonban ragaszkodnak a két év alatt kialakult rugalmassághoz, ezért akár egyre többen képesek munkahelyet is váltani – írja a Magyar Nemzet.

A magyar munkavállalók csaknem harmada arra számít, hogy munkáltatója egy éven belül ismét visszatérne a jelenléti munkavégzéshez, esetenkénti otthoni munkavégzéssel. Ezt az alkalmazottak mindöszsze 15 százaléka tartja elfogadhatónak, míg 63 százalékuk a hibrid munkavégzést választaná, vagyis a munkahét egyik részében otthonról, a másik részében a munkahelyéről látná el a feladatait. A teljes egészében otthoni munkavégzés támogatottsága is alacsony, de a folyamatos jelenléti munkavégzésnél valamivel népszerűbb: a dolgozók 26 százaléka tartaná elfogadhatónak.

A rugalmas munkavégzés lehetősége a koronavírus-járvány megjelenése óta eltelt több mint két évben Magyarországon is elvárás lett: a munkavállalók mintegy fele új állás után nézne, ha foglalkoztatója megfosztaná a munkahelyi rugalmasságától – derül ki a PwC áprilisban végzett nemzetközi felméréséből, amelyben a magyar munkavállalókat is megkérdezték. Az ismét jelenléti munkavégzésre kötelezett munkavállalók nem értik, miért kellene lemondaniuk a rugalmasságról, hiszen a többség által támogatott hibrid munkarend eddig jól vizsgázott.

A részben otthoni munkavégzés hozzájárul a munka és a magánélet egyensúlyához, a munkavállalók elégedettségéhez, ráadásul mára világossá vált, hogy a hatékonyság sem csökkent, sőt inkább nőtt. A munkáltatók a közös munkavégzés és a munkavállalók szorosabb kapcsolattartása, így a közös ötletelés, nagyobb kreativitás miatt szeretnék a munkahelyi viszszatérést. Magyarországon a kontroll is fontos tényező. A PwC-kutatás szerint itthon és külföldön is erősödik a munkahelyváltási szándék: minden ötödik munkavállaló kész arra, hogy egy éven belül váltson.

A munkahelyváltás legfőbb oka azonban továbbra is a fizetés. A válaszadók majdnem háromnegyede, Magyarországon a 85 százalékuk a magasabb fizetés reményében keres új munkahelyet, míg 69 százalékuknak a munkában való kiteljesedés, 66 százalékuknak pedig a munkavégzésük elismerése a legfontosabb. Ezt a három szempontot követi a rugalmas munkavégzés lehetősége. A lap hozzáteszi: összességében lesújtó, hogy a magyar munkavállalók mindössze 33 százaléka elégedett a munkahelyével, miközben a felmérésben részt vevő 44 országban ez az arány meghaladja a 70 százalékot.