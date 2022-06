A házigazda Kecskemét legutóbb hét évvel ezelőtt jutott a legjobb négy közé az élvonalban, így érezhetően motivált volt, hogy a remélt szombati győzelemmel kiharcolja az újabb hazai mérkőzést. A hazaiak kezdeti drukkját kihasználta a Körmend, amely öt perc után Wesley Gordon vezetésével ellépett 11–6-ra, de ezután a KTE megtalálta a megoldást a vasiak védekezésére, és ezt kihasználva Karahodzic Kamal pontjaival még az első negyedben fordított (20–16).

Az első pihenő után a folytatásra magabiztos játékkal jött ki a Kecskemét, amely bár a különbséget nem tudta jelentősen növelni, a szünetig nem engedte közelebb a Körmendet (39–35).

A térfélcsere után a vasiak 43–41-nél még az egyenlítésért is támadhattak, de a továbbra is jól küzdő házigazda megint meg tudta rázni magát, és Xavier Pollard újabb pontjaival a harmadik negyed végén már kilenccel, a negyedik elején pedig tíz ponttal is vezetett (60–50).

A hajrában Kamau Stokes duplája után ismét egyenlíthetett volna a Körmend (68–65), de két támadását is félresikerült, amit a hazaiak kihasználtak, és végül 73–67-re megnyerték az elődöntő második felvonását, kiegyenlítve a párharcot.



FÉRFI NB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Duna-Aszfalt-DTKH-Kecskemét–Egis Körmend 73–67 (20–16, 19–19, 18–15, 16–17)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1



ELŐDÖNTŐ

Az EGIS KÖRMEND (3.)–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT (7.)

A párharc állása: 1–1

Június 1.

Körmend–Kecskemét 86–74

Június 4.

Kecskemét–Körmend 73–67

Június 7.

18.00: Körmend–Kecskemét

Június 10.

18.00: Kecskemét–Körmend

Június 12.

18.00: Körmend–Kecskemét (ha szükséges)



KÉSŐBB

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.30: ALBA FEHÉRVÁR–FALKO KC SZOMBATHELY