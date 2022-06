Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár hétfőn sajtótájékoztatón azt kérte, ha bárki a hőség miatt bajba jutott embert lát a környezetében, értesítse az országos diszpécserszolgálatot. Hozzátette: a „vörös kód” a szociális intézményekre vonatkozó intézkedéseken túl figyelmeztetést jelent a teljes szociális ellátórendszernek, a nappali ellátóknak és a szociális munkát végzőknek, valamint figyelemfelhívás a társadalomnak. Köcse Tamás Vas megyei vezető mentőtiszttől megtudtuk, a riasztások számában egyelőre nem mutatkozik meg a hőség. A korábbi évek tapasztalatai szerint a hosszan elhúzódó, már a lakásokban is érezhető hőterhelés okoz gondot. Éppen ezért azt tanácsolja: a hajnali órákban szellőztessünk, utána zárjuk be és árnyékoljuk az ablakokat. Pozitívumként említette, hogy a veszélyeztetett csoportok mostanra megtanulták kerülni a tűző napot, ugyanakkor nagyon sokan még mindig nem fogyasztanak elég folyadékot ezekben a napokban. – Az erekben akkor tud keringeni a vér, ha van benne elég víztartalom – húzta alá a szakember. Köcse Tamás felhívta a figyelmet arra is: bánjunk óvatosan a klimatizált helyiségek használatával, a túl nagy hőkülönbség gondokat okozhat. Úgy fogalmazott: akkor közelítünk az egészséges felé, ha kerüljük a szélsőségeket.