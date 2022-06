Mint arról beszámoltunk, a Győr-Moson-Sopron megyei Lajta–Hanság malomdűlői bányatavába fulladt a hétvégén egy 27 éves nő és 6 éves lánya. Tóásóné Gáspár Emma máriakálnoki polgármester akkor elmondta, a horgásztavat rendszeresen használják fürdőzésre. Holott a fürdés ott tilos, és erre tábla is felhívja a figyelmet.

A kisalfold.hu most arról ír, hogy a család egyébként egy mosonmagyaróvári munkásszállón élt, közel Malomdűlőhöz. Információik szerint egy mosonmagyaróvári munkaerő-kölcsönző cégnél dolgoztak, nem sokkal a háború előtt érkeztek vendégmunkásként.

Hétfőn délután körbejárva a tavat a rendőrség autójával találkozott a lap munkatársa, ők többször is rákérdeztek, hogy ugye nem fürdeni megy. Közben egy középkorú férfival is szót váltottak, aki megdöbbenve hallotta a tragédiát. Mint elmondta, tudja, hogy mint bányatóban tilos a fürdés, mégis ő több éve jár oda, ahogy sokan mások is, főként hétvégente.

A vízbe egyébként több helyen is be lehet menni, nádas, bokros a part, meg kis kanyarulata is van. Nehéz belátni az egészet. A bányatavak többségében köztudottan tilos fürdeni, főként a hirtelen mélyülés és a többnyire nyáron is jéghideg víz miatt, még akkor is, ha a kánikulában gyakran elsiklanak az emberek a szabályozás fölött.