Az egyhetes Lamantin improvizációs táborba az egész országból jönnek a hallgatók. Művészeti vezetője tizennyolc éve Márkus Tibor zongoraművész, zeneszerző. Már három éve ment a szombathelyi Lamantin Jazz Fesztivál – az Equinox együttessel lépett fel itt –, amikor azzal a javaslattal állt elő a szervező Improvizatív Zeneműhelynek, hogy szervezzenek tábort is. – Tímár Péter fő szervező készséggel állt hozzá, megkért, hogy állítsam össze a tanári kart, a tanrendet, és a következő évben már létre is hoztuk a tábort – idézte fel a kezdeteket Márkus Tibor.

– Ma már nem teljesen ugyanazok a tanárok, akik az elején voltak, de itt van például Nesztor Iván, Gyárfás István, Friedrich Károly, viszont Borbély Mihály annyira elfoglalt, hogy már nem tud jönni. Csatlakozott hozzánk Tóth Viktor, Lakatos Ágnes, Csuhaj-Barna Tibor, Jeszenszky György, szinte egyeztetnünk sem kell, mindenki tudja a dolgát. Annyira „gurul az egész”, összeszokott csapat vagyunk nagy együttműködésben, egy komplett oktatási közösség alakult ki. Egyébként is kollégák vagyunk, sokat játszunk együtt Budapesten is. Az együttesem, az Equinox minden tagja tanít a táborban. A nyitókoncerten az én kompozícióimat játszottuk, amiket két tavaly elhunyt mesteremnek, Gonda Jánosnak és Chick Coreának ajánlottam.

Márkus Tibor, a tábor művészeti vezetője elméleti órákat is tart

Forrás: Unger Tamás

Egy új szerzeményemet Tóth Viktorral duóban adtuk elő. A Lamantin tanári gárdájának tagja Lakatos Ágnes jazzénekes, aki a magánórákon improvizációs készségfejlesztő gyakorlatokat, hangképzést tart és jazzműveket tanít, a csoportos vokálórákon előadási darabokat vesznek, amelyet a tábor záró hangversenyén mutatnak be a növendékek. Amint mondta, ez a hivatása, örömmel tanít. Szombathelyen lenni mindig különösen jó, mert a Lamantin egy életérzés, egy páratlan fíling, az egy hét alatt együtt lehetnek olyan muzsikusok is, akik különben nem találkoznak, Spányi Emillel például csak itt tud összefutni. Úgy fogalmazott, minden tanár teljes erőbedobással dolgozik, közben töltődni is tud; a töltést a fiatalság hozza.