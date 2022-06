Kiss László körmendi plébános köszöntője után dr. Gyürki László így fogalmazott: – Először is köszönetet mondok főpásztorunknak, dr. Székely Jánosnak, aki eljött, így felejthetetlenné tette számomra ezt az ünnepet. Továbbá szeretném megköszönni a paptestvéreknek és a híveknek is, akik megtiszteltek jelenlétükkel. Szent II. János Pál pápa is nagyon-nagyon szerette ezt a kis verset, amit útravalóul elmondok. Amint hangsúlyozta: a Bárka-dalban a mai ünnepnap mondanivalója teljes egészében benne van: „Jézus egyszer megállt a parton, várta azt, ki követné őt az úton, emberhalászként az isteni szóval. Ó, Jézus, lelkem mélyére láttál, szavad hallom, a nevemet ejti szád, nem kell immár, mit ér a régi bárkám, veled élek és vár ránk az óceán.”