- Ez egy ikonikus autó amely a magyarországi modern autógyártás kezdetét is jelképezi, ebből az autóból nagyon sok futott egykor Szentgotthárd utcáin - mondta a megnyitón Mesics Olívia gyárigazgató, aki kitért arra is, hogy az elmúlt harminc év alatt tulajdonosok, vezetők jöttek-mentek, egy dolog viszont stabilan létezik, az pedig maga a gyár. - Eseményekben gazdag három évtized áll mögöttünk, ezt a fotók, tablók, újsággyűjtemények segítségével is jól nyomon lehet követni, és ami a legfontosabb: a képek mögött emberi kapcsolatok vannak, éppen ezért tudatosan egy családias megnyitóra készültünk - zárta szavait a vezető, majd Bauer Károly, Szentgotthárd egykori polgármestere és Huszár Gábor jelenlegi városvezető köszöntötte a szépszámú közönséget. Mindketten kiemelték, hogy a város együtt lélegzik a gyárral. A világvállalat Szentgotthárdra kerülése nem akármilyen infrastrukturális fejlesztési lehetőségeket hozott a városnak, nem is beszélve arról, hogy a gyár a település adóbevételének jelentős részét adja a kezdetektől a mai napig.