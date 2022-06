Három hazai versenyzőnek is szurkolhattunk. CAN-J (P1) kategóriában Majthényi Pannának, CAN-U25 (H1) kategóriában pedig Görög Adriennek és Görög Gábornak. Ez a verseny megmozgatta a vas megyei lovassport életét, sok más szakágból is ellátogattak Bögötére nézőként, illetve Dr. Takáts Eszter, a Vas Megyei Lovas Szövetség elnöke is kilátogatott a rendezvényre.

Majthényi Panna új lovával Jonyval most debütált versenyen és, hogy ne legyen egyszerű új kategóriában is indult. Célja a hétvégén az eseménymentes és tisztes helytállás volt, de ezt jócskán túlszárnyalta. A nyitó szám, a pénteki díjhajtás nagyon jól sikerült, kiegyensúlyozott szép programot hajtott. Másnap a maratonban a vörös akadályban történt iránytévesztés miatt hátrányba került egy kicsit. A vasárnap remekül sikerült, folyamatos, jó pályát sikerült hajtani, bár az időbe nem fértek bele, de nem akarta megzavarni a jó ritmust. Panna a dobogó második fokára állhatott a bajnokavatáson.

Görög Adrienn tavaly kezdő hajtóként, idén viszont már jóval rutinosabban indította a versenyt. Díjhajtása jól sikerült, becsülettel teljesítette a programot. A maraton sportoló karrierje legjobbja volt, tudott tempósan hajtani és a fordulatokat sem tévesztette el. A vasárnapi napra kicsit elfáradt ez a még összeszokófélben lévő páros, bár alapidőn belül teljesítettek, pár hibát vétettek. Az összesítésben viszont Adrienn a dobogó harmadik fokára állhatott, ezzel megszerezte a bronzérmet.

Görög Gábor pár hajtóhibával a második helyről várhatta a folytatást az első napot követően. Óriási volt Gáboron a nyomás, hiszen csak egy hajszál, pontosabban 1,79 pont választotta el a vezető István Júlia eredményétől. Vasárnap minden úgy sikerült ahogy tervezte, kivéve, hogy a szügyhám csatja eltört a pálya teljesítése közben, így még az is nehezítette a páros koncentrációját, illetve ez a kilengő bőrszíj akár még egy labdát is leverhetett volna, ami győzelmi esélyeket azonnal meg tudta volna hiúsítani. De alapidőn belül, hiba nélkül tudtak zárni. Versenytársa nem tudott ilyet teljesíteni, így a pozíció megcserélődött és Gábor aranyéremmel a nyakában zárhatta az országos bajnokságot.

A maraton napjának estéjén ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a II. Bögöte Kupa. A díjakat V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Majthényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke és Söptei Józsefné, Celldömölk alpolgármestere adta át. V. Németh Zsolt köszöntőjében elmondta, hogy ez egy olyan sportág, ami ízig-vérig összeforr a magyarsággal, a magyar emberekkel. Éppen ezért tavaly a lovas társadalom kérésére a Hungarikum Bizottság a kiemelkedő nemzeti értékek sorába, a Magyar Értéktárba emelte a magyar fogathajtás hagyományát.