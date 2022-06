A szombathelyi önkormányzat 2021 márciusában csatlakozott a Cseppetsem! programhoz, ekkor a város 18 óvodájában helyeztek el a lakosság körében keletkező használt sütőolaj gyűjtésére szolgáló edényzetet. A Szomhull Nonprofit Kft. egy külsős cég segítségével tovább fejleszti a gyűjtőponthálózatot. Pénteken átadták az első közterületi gyűjtőedényt is, amelyet további nyolc követ majd a város különböző pontján. Az önkormányzat tájékoztatójából kiderül: a 800 literes zárható, felső bedobónyílással és kármentővel ellátott OilPlan800 gyűjtőedényt olyan érzékelővel látták el, ami a begyűjtő cég felé továbbítja a telítettségi szintet, így a cserejárat akkor érkezik, amikor szükséges. A város által megjelölt Szombathelyért Közalapítvány anyagi támogatást is kap minden összegyűlt kilogrammnyi anyag után a Cseppetsem programtól, ami évente akár milliós nagyságrendű is lehet, ha sikeres a program. A környezetvédelmi haszon mellett így a helyi közösségek is gyarapodhatnak. A tapasztalatok szerint a hálózatos, könnyen elérhető rendszer szelektív gyűjtésre ösztönzi azokat is, akik korábban nem fordítottak figyelmet a sütőolaj és sütőzsiradék megfelelő „utókezelésére”. Megtudtuk azt is, hogy a begyűjtött sütőolajat Magyarországon dolgozzák fel, így a program a hazai körforgásos gazdaságot segíti.