2022. június 16. csütörtök

14.00 Megnyitó és a szombathelyi Bloom Díj ünnepélyes átadása (Joyce szobor – Fő tér)

Köszöntő beszédet mond Ronan Gargan ,az Ír Köztársaság magyarországi nagykövete és dr. Nemény András, Szombathely polgármestere.

Szombathelyi Bloom Díj átadása

A megnyitón közreműködik Holdosi Attila és Újvári Tímea.

14.30 Bloomnapi pecsételés

A hagyományos pecsételés idén sem marad el, a Fő tér és a Rákóczi Ferenc utca közé kerülnek a hagyományos porcukros feliratok. Idén az ULYSSES 100 és a BLOOMSDAY szövegek kerülnek az utcára. Bárki csatlakozhat, közösségi akció!

15.00 Murális Műhely-projekt

Az Ulysses 3. és 4. fejezetének képzőművészeti adaptációja falfestmény formájában. Helyszín: Szombathely Belváros – Zrínyi utca – Batthyány tér.

Alkotók: Szabó Eszter (Leopold Bloom Díj - 2021), és Aideen Barry (Írország)

Szakmai koordinátor: Szántó István

Az alkotásokat bemutatják: Salamon Júlia művészettörténész, Szántó István szakmai koordinátor és az alkotók.

A murális alkotások átadása: 2022. június 16. csütörtök 15.00 – 15.30

15.30 Eredet – Tárgyak Leopold Bloom hagyatékából – T. Takács Tibor és TAG művészeti csoport utcakiállítása (Rákóczi Ferenc utca)

T. Takács Tibor és barátai a múlt és a bloom-i hagyaték eddig ismeretlen kincseit, talált tárgyait mutatják be sajátos művészeti koncepcióval. A kiállítást megnyitja: Feiszt György.

15.30 Sörcsapolás

A szombathelyi, de az írországi Bloomsday-ek klasszikus eleme egyaránt a Guinness sör csapolása. Itt mindenkinek jut egy pohárral!

15.30 Ulysses inspirációk - Az ELTE-SEK Vizuális Művészeti tanszék hallgatóinak kiállítása (Schrammel – gyűjtemény és Rákóczi F. utca)

A Savaria Egyetemi Központ vizuális szakos hallgatói idén ismét csatlakoznak a Bloomsday eseményeihez, most a 100 éves regényből származó inspirációik jelennek meg a kiállítótérben. A grafikai lapokat a Tanszék Képalkotás szakos másod és végzős hallgatói készítették, a regény kiadásának 100. évfordulójára.

Betűarcok – Illusztrációk James Joyce: Ulysses c regényéhez – Szabadtéri kiállítás (Rákóczi F. utca)

A műveket készítette, Szentgyörgyvári Ivett végzős Képalkotás szakos hallgató

16.00-17.30 Dublin-Szombathely korridor - előadások (Szombathelyi Képtár)

Dublin-Bloomsday – az ír Bloomsday-k története – Ronan Gargan nagykövet úr előadása Amit írként tudok az Ulyssesről – John Ward, a Leopold Bloom Képzőművészeti díj alapítója 100 éves az Ulysses – Takács Ferenc irodalomtörténész, a Joyce Társaság elnöke Köztéri művészet, a hagyományos emlékezésen túl – Nagy Csaba előadása

Az előadókat köszönti Horváth Soma Szombathely alpolgármestere

17.00 Túlzás koncert (Nagyszínpad – Rákóczi Ferenc utca)

Tehetséges szombathelyi art-pop zenekar. Előttük a jövő, mögöttük a…

17.30 Slow Animals – Westwerk Egyesület kiállítás megnyitó (Képtár)

A kiállítást három tematika köré csoportosul, „Plant blindness” – Növényvakság

„What is it like to be a plant?” – Milyen érzés növénynek lenni? „Slow animals” – Lassú állatok, amelyekre a meghívott művészek reflektálnak alkotásaikon keresztül.

A kiállítást a Westwerk Művészeti Alkotóműhely Kulturális Egyesület szervezi.

Kurátorok: Baki Orsolya és Farkas Imre

Támogatók: Szombathely önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap, NEA

A kiállítás szeptember 4-ig látogatható.

18.30 Mit tehetnék? Megnövök! - Erményi Mátyás kiállítása (Új Irokéz Galéria - Képtár)

Megnyitja: Batykó Róbert, festőművész

Erményi Mátyás 2021-ben robbant be a magyar festészeti köztudatba animációs filmek vizualitását megidéző képeivel. A művész a Bloomsday alkalmából megrendezett önálló kiállításán a szombathelyi közönség több közelmúltban festett festmény-sorozatának válogatott darabjával is megismerkedhet, olyanokkal is, amelyek már magángyűjteményeket gazdagítanak.

19.00 Ricsárdgír koncert (Nagyszínpad – Rákóczi Ferenc utca)

A Ricsárdgír zenekar 2010-ben alakult Szentendrén, önmagát art-fart poppot játszó összművészeti haccacáréként aposztrofálja. A budapesti underground egyik kortárs meghatározó produkciója, a magyarországi trash, mint műfaj tökéletes megtestesítője és talán megújítója. Az elmúlt pár évben közel kétszáz klub és fesztivál koncertet adtak, felléptek már minden fontosabb országosan is ismert klubban és fesztiválon, de ugye mi számít fontosnak? A zenekarnak eddig három lemeze jelent meg. Harmadik lemezük 2019 decemberében debütált a Rise of the Koala. Az amerikai MTV azt írta róluk, hogy „the funniest band in Hungary is here” – bármit is jelentsen! A 2019-ben megjelent SzintisLacit meg nem is kell magyarázni.

21.00 PUK Disco – DJ BarnaMás és RPP (Zsinagóga Udvar)

Az idén 20 éves PUK csoport meghatározó tagjainak zenés estje!

2022. június 17. péntek

12.00-18.00 Random paint projekt – Leopold Bloom sétány (Nagyszínpad előtti tér)

Egy hatalmas Leopold Bloom felirat készül el közösségi alkotásként a Rákóczi Ferenc utcában!

15.00 Együtt – beszélgetés szombathelyi írónőkkel (Zsinagóga Udvar)

Kéner Balázs beszélgetése 5 szombathelyi kötődésű írónővel. A beszélgetés résztvevői: Németh Krisztina, Náray Mia, Rozán Eszter, Marton Emma és Kőszegi-Arbeiter Anita.

16.00 Murális Műhely tárlatvezetés (Thököly u.-Karinthy u.-Zrínyi u.)

A Murális Műhely projekt négy elkészült alkotásának tárlatvezetése Salamon Júlia művészettörténész és Szántó István festőművész kommentárjaival

17.00 Joyce irodalmi klub megalakulása (Zsinagóga Udvar)

Vincze Bence és barátai nagy fába vágták a fejszéjüket, hiszen a céljuk az, hogy létrejöjjön szombathelyi kötődésű irodalmárokból és irodalomkedvelőkből a Joyce Irodalmi Klub! Eljött az első kapavágás ideje…

17.30 Párhuzamos könyvbemutató (Zsinagóga Udvar)

Két szombathelyi kötődésű költő, Kustos Júlia és Fehér Renátó új kötetének bemutatója. Beszélgetőtárs: Vincze Bence

19.00 Kugler koncert (Nagyszínpad – Rákóczi Ferenc utca)

Szombathelyi bázisú zenekar vagyunk, 2020 elején kezdtünk próbálni, de a jelenlegi felállás csak pár hónapja alakult ki. Fő csapásiràny a ska, de kalandozunk kicsit a soul és a reggae területére is. A tagok olyan zenekarokból lehetnek ismerősek, mint a Tizenhét, HomoSkapiens, Ska Tunes és a Derkovbois.

20.00 Bara akusztik (Zsinagóga Udvar)

Mag Barbara és Baráth Tibor chill-out-os estje.

21.00 Firkin koncert (Nagyszínpad – Rákóczi Ferenc utca)

Az őrült ír zenekart 2008 nyarán alapította Péter János fuvolás. A FIRKIN-t, amely a modern ír kocsmazene féktelenül vidám műfaját honosítja meg Magyarországon.Azzal a nem titkolt szándékkal állt össze ez a kitűnő képességű csapat, hogy lazítson, kikapcsoljon, megpörgessen, energiával és jókedvvel töltsön fel minden járót és kelőt. A régi M.É.Z. és a Shannon.hu legjobb hangulatait hozta át a fuvolás új bandájába. A sokak által már ismert ír nóták, mint például a Whiskey in the Jar, Wild Rover a FIRKIN előadásában friss, dinamikus ízt kapnak.Az új FIRKIN-daloktól láb, szív, fej nem marad szárazon!A Pogues és Nyugat-Európában nagyon népszerű Flogging Molly, Dropkick Murphys nyomdokain haladó - és slágereit is játszó - banda októbertől vágtázik a magyar ugaron és a külföldi réteken.

22.00 Bara akusztik (Zsinagóga Udvar)

Mindkét nap gasztronómia és kézműves vásár a lezárt Rákóczi Ferenc utcában: Food Truck kocsik, kézműves és ír sörök. Folyamatos kiállítások a Képtárban és a Schrammel gyűjteményben.

Gasztronómia: FélKilences, Csíkos Hotdogos, Moló, Füleppék, Szimfónia