Mindenki szavazhat, és mindenkire lehet szavazni. Így időről-időre előfordul, hogy nem a színpadon állók vagy a közönség által ismert dolgozók közül kapja meg valaki a kitüntetést, hanem olyan valakit díjaz a társulat, aki a háttérben tevékenykedik, akinek munkája nem a közönség előtt zajlik.

2022-ben a szavazatok összesítése után kiderült, hogy a Mesebolt társulata NYULNÉ SZALLER ANITA produkciós vezető és gazdasági menedzsermunkáját tartja a legkiemelkedőbbnek. Övé tehát az idei NO LÁM!-díj.

Anita 2014-ben került hozzánk gazdasági ügyintézőként. 2015-ben, miután a fenntartó önkormányzat megszüntette az intézmények önálló gazdasági szervezetét, s a feladatok ellátásával a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ-t bízta meg, átkerült oda. 2017 őszéig csak távolról figyelte munkánkat, szurkolt nekünk, hogy meg tudjuk valósítani terveinket. Aztán megüresedett egy álláshely nálunk, s - nagy örömünkre - sikerült visszacsábítani.

Azóta meghatározó tagja a társulatnak, elismert és nélkülözhetetlen munkatárs, vezető. Pedig feladata sokszor hálátlan. A pénzügyekkel foglalkozik. Meg munkaügyi kérdésekkel. Meg pályázatokkal. Meg a dolgozók minden ügyes-bajos dolgával. Mindig mindenkinek segít, nemcsak a munkahelyi feladatokban, hanem a pénzügyekkel kapcsolatos személyes problémáinak megoldásában is. Még azt is tolerálja, hogy gyakran nagyon lazán kezeljük a határidőket, pontatlanul töltjük ki a nyomtatványokat, elfelejtjük időben leadni a leadnivalókat, s ezzel neki nem kis fejtörést okozunk, s a slendriánságunkból adódó gubancok kibogozása neki sok-sok plusz munkával jár.

És még arra is van mindig ideje, hogy a színházi összejöveteleire, a premierekre saját készítésű, finomabbnál finomabb, s különleges süteményekkel érkezzen. Még akkor is így van, ha sokszor otthon is, hétvégén vagy a szabadsága ideje alatt is a bábszínház ügyeivel kell foglalkoznia, valamilyen pénzügyi válsághelyzetet megoldania, amelyekből akadt bőven az elmúlt években, s valószínűleg nem kerüljük el őket a következőkben sem. Nem véletlen tehát a díj, s az sem, hogy már másodszor érdemelte ki!