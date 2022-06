Elsőre ijesztő pillanatokat láthattunk a szombati Szombathelyi Haladás-FC Petrzalka (1-0) felkészülési mérkőzés második félidejének első perceiben. A szünetben beállt Szijjártó Ármin és a vendégek játékosa. Matej Riznic a félpályánál egyszerre ugrottak fel fejelni a labdáért, de a levegőben a fejük keményen összeütközött - magyarul összefejeltek. Mindkét focista azonnal elterült a földön, rögtön érkeztek is a masszőrök, segítők. Szerencsére hosszas ápolás után mindkét fiú saját lábán hagyta el a játékteret, bár Szijjártót és Krizicet is ketten támogatták le. A biztonság kedvéért mentőt hívtak hozzájuk, ekkor már mindkét fiú valamivel jobban festett - de természetesen mindkettőjüket le kellett cserélni. Krizic fejét aztán pár perc múlva már hatalmas turbán ékesítette.

Az időközben kiérkező mentők jó 25 percig látták el a két sérült labdarúgót a mentőautóban, majd mindkettőjüket bevitték a Markusovszky Kórházba. Szijjártó Ármintól megtudtuk, a kórházi vizsgálatok után hazaengedték, az ütközés helyén zúzódott ugyan a koponyája, de nem szakadt fel. Kicsit még fájt a feje és enyhe agyrázkódást szenvedett. A szlovák fiú viszont rosszabbul járt, agyrázkódása mellett öt öltéssel varrták össze a homlokát és CT-vizsgálatot is elvégeztek rajta.