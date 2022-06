A Szép Ernő-jutalom drámaíróknak adható elismerés, 1984 óta létezik. De jutalom minden Szép Ernő-bemutató is: a színészeknek, a rendezőnek – és mindenekelőtt a közönségnek. „A könnyű, pillanatnyi szerelmeknek és a kártyának hódolt egyforma sikerrel – mégsem volt bohém. Pályatársaktól és rajongóktól félrehúzódva, egy kishivatalnok csendes precizitásával építgette terjedelmes, epikában, lírában és drámában egyaránt jelentős életművét” – írta Szép Ernőről (1884-1953) Győrei Zsolt a Fiú, leány címmel az Európánál megjelent drámakötet utószavában.

A celldömölki Soltis Lajos Színház most Tárnoki Márk rendezésében hozza közel Szép Ernő kaleidoszkópszerű világát, amely első pillantásra a nosztalgikus képzeteket keltő múlt század(elő) hangulatába ringat minket, a második pillanatban viszont kiderül: borzongatóan közel van ez a világ. Amikor hetekkel ezelőtt a rendező megérkezett Celldömölkre, szituációs gyakorlatokkal, beszélgetéssel kezdte meg a munkát – az ismerkedést – a társulattal. Az első találkozás alkalmával még nem Szép Ernő volt a figyelem középpontjában (látszólag legalábbis), hanem a fantázia és a játékos kedv meg a kíváncsiság, az egymásra való nyitottság. Mindenkinek el kellett mesélnie például egy saját történetet, a többiek pedig tippeltek: vajon tényleg megesett – vagy konfabuláció.

A szombat délelőtti próbán pedig már szinte teljes szépségében ott lebegett a színpadon az előadás, amelyben természetesen szerepet kapnak a színes luftballonok. Egyes vélemények szerint a lutfballon Szép Ernőnél olyan, mint Csehovnál a szamovár. (Ráadásul az apró-cseprő jeleneteken itt is, ott is az élet abszurditása tűnik át.) Tárnoki Márk (aki a WS Színházban a jövő évadban Kleist-előadást rendez) két egyfelvonásost választott a Szép Ernő-repertoárból: A hasbeszélőt és a Májust – ahol a színes luftballonként fölszálló játékosság és lírai könnyedség ellensúlya a pontosan megrajzolt társadalmi tabló. Szép Ernőnél szebben és keservesebben panszkodni senki nem tud – és senki nem szereti-értékeli nála jobban az életet. A Szép Ernő-ringlispíl mindjárt forogni kezd. Színre lép Temesi Zsolt, Gyurkovics Zsófia, Tóth András, Inoka Péter, Dunai Júlia, Tóth Ákos. Zenél: főleg Gregorich Domonkos. Dramaturg: Sándor Júlia, látvány: Molnár Anna. A rendező munkatársa: Hérincs Frida. A premier után július 9-én és 10-én is lesz előadás.