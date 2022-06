Grand Opening ma a várudvaron

A 40. születésnapját ünneplő Kőszegi Várszínház színpadán, a Jurisics-vár belső udvarán pénteken 19 órakor különleges koncertet hallhat a közönség az országos Grand Opening – Összefogás koncertek sorában, kőszegi kötődésű bemutatóval. Ez lesz a megújult nézőtér avatója is. Belépő nincs!

A nemzeti összetartozás napjára készülve ma 11 órakor az Országzászlónál kezdődik megemlékezés a város diákságának és intézményeinek elsődlegesen. Ezután a diákok kis túrával meglátogatják a Trianoni Keresztet. Este a Kőszegi Várszínház évadnyitó Grand Opening – Összefogás koncertje csendül fel a vár udvarán a Savaria Szimfonikus Zenekar közreműködésével, vezényel Scheer Uwe, aki Kárpáti Sándor Feltámadás című darabját az FTI-iASK kutatójaként találta meg és dolgozta fel. Kárpáti Sándor kőszegi születésű zeneszerző életéről és a mű konkrét történetéről az FTI-iASK által kiadott Kőszegi polgárok című könyvben Mizsei Zoltán, az FTI-iASK kutatója írt. Ez a koncert lesz egyben az előadó-művészeti többlettámogatásból megvalósult új színházi nézőtér avatóeseménye. Június 5-én este operett- és musicalestnek örülhet a Kőszegi Várszínház közönsége. Fellépnek a Budapesti Operettszínház művészei: Szulák Andrea, Peller Anna, Szabó P. Szilveszter, Kerényi Miklós Máté. És augusztus végéig nem lesz megállás: saját bemutatókkal, vendégelőadásokkal – a sokszínűség jegyében – viszi színre a nyarat a Kőszegi Várszínház, amely megemlékezik a kezdetekről, és bizalommal tekint a jövőbe. Közben a várszínház saját, korábban bemutatott előadásával – Az Öreghíd alatt – nyílt meg Budapesten a szabadtéri színházak országos szemléje. A nyári kőszegi csapat nagy sikert aratott a Városmajori Szabadtéri Színpadon is.

A Candide-dal köszön el az évad

Nagy Péter István fergeteges sikert hozó Candide-rendezésével ér véget az évad a Weöres Sándor Színházban június 7-én este. A létező világok legjobbikában bolyongó Candide azonban nem köszön el végleg: a következő évadban is viszszatér, hogy elcsodálkozzon a világ folyásán. Voltaire klaszszikus pikareszkje mai nyelven szól – a mi világunkról. Felvételünkön a címszereplő, Major Erik – és Kunigunda, azaz Mari Dorottya.

Forrás: Benkő Sándor

KONCERT



Szombathely Végállomás Klub: június 3-án (péntek) 19 órakor a punk szerelmeseit várják. A helyi illetőségű Tetrafobia ünnepli 5. születésnapját. Fellép még Székesfehérvárról a Fegyelmező Részleg, valamint a helyi KBT és Laura Palmerz. Június 4-én (szombat) 20 órakor az újjáalakult legendás Mokka zenekar adja első klubkoncertjét.

Bartók Terem: június 5-én (vasárnap) 19 órakor A swing nagyjai, Isis Big Band-koncert.



RENDEZVÉNY





Szombathely Agora – Művelődési és Sportház előtti tér: június 4-én (szombat) 11 órakor Tér–Zene program. Koprive és Csorba Lóci koncertje.

Június 4-én (szombat) 17 órakor Sissonne Gála. Sissonne Gyermektorna Stúdió és Mozgásműhely növendékeinek évzáró bemutatója.

MCC Szombathelyi Képzési Központ (Petőfi S. u. 6. II. em.): június 7-én (kedd) 17 órakor Bitcoin és kriptopénzek – Mik ezek? A jövő pénzei vagy kiváló befektetési lehetőségek? Vendég: Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Berzsenyi Dániel Könyvtár, földszinti előadóterem: június 7-én (kedd) 17 órakor Átváltozások és találkozások. Író-­olvasó találkozó Bankó-Erdősi Viktóriával és Fülöp Valentinával. 4. emeleti előadóterem: június 8-án (szerda) 17 órakor Tóth Csaba A mi Sziklás Madonnánk és Lőrincz Zoltán Mi csak visszáját látjuk itt című kötetek bemutatója.

Csepreg Június 4-én (szombat) 14–20 óráig: Nyitott pincék napja.

Gencsapáti Sportpálya, rendezvénysátor: június 5-én (vasárnap) XXV. Gencsi Söprű Néptáncfesztivál. 15 órától a részt vevő együttesek bemutatója. 21 órakor Ferenczi György & 1ső pesti rackák koncert.

Szalafő Pityerszer, Őrségi Népi Műemlékegyüttes: június 5-én (vasárnap) Pünkösdölő Pityerszeren. Program: 10 órakor séta az európai bölényekhez és az eurázsiai vadlovakhoz. 11 órakor Harisnyás Pipik műsora. 12 órakor Zenés buborékkaland a Móka Palotával. 13 órakor ingyenes tárlatvezetés az Őrségi Népi Műemlékegyüttesnél. 14 órakor Csádé zenekar népzenei műsora. 15 órakor Ihók, Mihók és más bolondságok a Griff Bábszínház előadásában. 15.30-kor Séta az európai bölényekhez és az eurázsiai vadlovakhoz. Kísérő programok: kézműves kirakodóvásár, kézműves-foglalkozás, fazekas korongozás, fazekasbemutató 10 órakor és 13 órakor.



KIÁLLÍTÁS



Szombathely Savaria Múzeum nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Állandó kiállítások: Változó kultúrák a változó tájban. Savaria – római város a Borostyánkő úton (Kr. u. 1–4. sz.). SISI – királyné feketén-fehéren. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Móra Ferenc Múzeum nagy sikerű szegedi kiállítása után most a Savaria Múzeum vállalkozik arra, hogy Sisi alakját közelebb hozza a látogatókhoz, és tovább árnyalja a történelmi tanulmányok és a popkultúra nyomán megismert képet. A kiállítás eredeti műtárgyak és a halála napján viselt ruhaderék hiteles másolata segítségével igyekszik Sisi eseménydús életének és ön­törvényű személyiségének változatos jellemzőit bemutatni. A kiállítás augusztus 28-ig látogatható.

Vasi Múzeumi Látványtár nyitva: hétfő–csütörtök 9–16, péntek 9–14 óráig. A Látványtár előzetes bejelentkezéssel látogatható.

Járdányi Paulovics István Rom­kert: A romkert csak vezetéssel látogatható, az alábbi időpontokban: csütörtök–szombat: 10.30; 14.30; 16.00 órakor.

Berzsenyi Dániel Könyvtár, földszinti előadóterem: A kis herceggel a Föld körül című kiállítás június 25-ig megtekinthető. II. emeleti olvasóterem: június 7-től Szombathely eltűnt köztéri alkotásai címmel kamarakiállítás. Dokumentumválogatás (fotók, aprónyomtatványok, cikkek) a könyvtár helyismereti gyűjteményéből a városban már nem látható (elbontott, megsemmisült) köztéri alkotásokról (szobrok, emléktáblák). Földszinti előadóterem: június 9-én (csütörtök) 17 órakor Képzeletbeli barátaim címmel kiállításmegnyitó Pernyész Dóra grafikus munkáiból. A tárlatot megnyitja Zsigri Mária gyermekkönyvtáros. A kiállítás megtekinthető július 9-ig.

Smidt Múzeum: kedd–szombat 10–17 óráig. Állandó kiállítás: A Smidt Múzeumot 1968-ban alapította dr. Smidt Lajos nyugalmazott kórházigazgató, sebész főorvos, aki Szombathely városának és Vas megye közönségének ajándékozta értékes magángyűjteményét.

Szombathelyi Képtár: Állandó kiállítás: Korszakok, stílusok, mesterek. Kedd–vasárnap: 10–­17 óráig. Szövött, hurkolt és nyomott anyagok. Válogatás a Szombathelyi Képtár ipari­textil-­gyűjteményéből (1973–1988) kiállítás. A Szombathelyi Képtár textilgyűjteményében lévő szövetekből rendezett retrospektív kiállítás emléket állít a Vas megyében egykor igen jelentős textiliparnak, amely mára szinte teljesen eltűnt, és elhivatott, tehetséges tervezői a magánszférába kényszerültek távozni. A válogatásban lakástextilek, valamint a ruhaiparban használt kelmék láthatók, bepillantást engedve a hetvenes-nyolcvanas évek minta­trendjébe, jellemző szálhasználatába, érzékeltetve egyúttal a mesterséges és természetes alapanyagok arányának változását is. A falra függesztett és térbe belógatott mintadarabok most először láthatók kiállításon, vagyis a fal- és tértextilek, valamint a miniatűr textilek után végre gyűjteményünk ipari textiljei­vel is megismerkedhetnek a látogatók.

Iseum Savariense: kedd–vasárnap: 10–17 óráig. A templom egykori oszlopcsarnokai helyén kialakított, a 21. század igényei­nek megfelelő tágas terekben látható az Isis savariai otthona című izgalmas kiállítás, amely az Iseumban talált leletek mellett az antik ember mindennapjait átszövő magán- és hivatalos vallásosság emlékeit interaktív formában tárja a látogatók elé.

Schrammel-gyűjtemény: az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszékének diplomakiállítása. A nappalis és levelezős képzésben részt vevő hallgatók munkái széles skálán mozognak: az autonóm klasszikus és újmediális művektől a designkoncepciókon át a kifejezetten alkalmazott művészeti munkákig. A kiállítás két helyszínen látogatható: Schrammel-gyűjtemény (Szombathely, Thököly utca 20.); Irokéz Galéria (Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12. – a Szombathelyi Képtár alatt). Kurátor: Salamon Júlia, az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék oktatója. A kiállítás június 6-ig tekinthető meg.

Agora – Savaria Filmszínház: 4×9 – Jámbori Tamás fotókiállítása. A tárlaton az alkotó kedvenc képei közül portrék, táncfotók színesben és fekete-­fehérben láthatók. A tárlat június 5-ig várja az érdeklődőket.

Répcelak Répce Galéria: Móser Zoltán Balogh Rudolf-­díjas fotóművész Páros képek című kiállítása. Az Előtérben Németh Anna Rita 5. osztályos művészeti tagozatos tanuló munkái láthatók. Felkészítő tanár: Jagadics Mónika. A kiállítás június 30-ig látogatható.

Kőszeg Jurisics-vár: keddtől vasárnapig, 10–17 óráig látogatható. Megtekinthető tárlatok: Kőszeg Árpád-kori várai; Kőszeg a 15. században; Nagyhatalmi szembenállás Európában a 15. században; Szulejmán 1532-es hadjárata, Kőszeg ostroma; A kőszegi zálogbirtokosok; Eszterházyak; Földesúri asztal és konyha; Somogyi Győző Történelmi arcképcsarnoka; ezenkívül látogatható még a fegyvertár, a lovagterem, történelmi katonai viseleteket és fegyverzetet bemutató grafikai kiállítás, kőtár, a vár nyugati tornya; a kicsiket a földszinten játszó­sarok, íjászat várja.

Csepreg Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár kiállítóterme (Széchenyi tér 31.): Szélesiné Mezőfi Ágnes sárvári festő műveiből válogatott kiállítás megtekinthető június 18-ig az intézmény nyitvatartási idejében 10–18 óráig.

Sárvár Nádasdy-vár, Galeria Arcis: június 5-én (vasárnap) 11 órakor Bánkuti András Balogh Rudolf-díjas fotóművész Győri Balett és Változás, 1989 Berlin, Budapest, Bukarest, Prága című kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitja Kiss János Kossuth-díjas balettművész, a Győri Balett volt igazgatója. A kiállítás megtekinthető június 28-ig, hétköznapokon 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig.

Vasvár Helytörténeti Múzeum: Németh Antal magángyűjteményéből és a helyi régészeti leletekből 1951-ben járási múzeumot alapítottak. Állandó kiállítások: Domonkos rendház épülete – rendtörténeti kiállítás, Vas vármegye középkori története. Nyitvatartás: kedd–péntek 10–18 óráig, szombat–vasárnap 14–18 óráig.