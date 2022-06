Ahogy korábban beszálmoltunk róla, az elmúlt tizenegy napban három szakállasagáma is az Állatvédők Vasi Egyesületének gondozásába kerül, mindhármat Jákon, az egyik utca aszfaltján találták meg jákiak. Egy agámát június 18-án, kettőt 21-én jelentettek az állatvédőknek, akik azonnal befogták a legyengült, kihűlt és kiszáradt állatokat, majd ideiglenes befogadónál helyezték el őket – egyik azonban nem sokkal a megtalálása után elpusztult. Mivel egyelőre több állatot nem találtak, feltételezik, hogy egy felelőtlen állattartótól szökhettek el – tudtuk meg Vértesi Andreától, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnökétől. Az állatvédő azt is elmondta: a hüllők nem veszélyesek sem az emberre, sem a nálunk honos élővilágra, azonban sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, ha kikerülnek a számukra komfortos terráriumból. Számukra az ideális környezet egy minimum 100×50 cm alapterületű terrárium, amely minél világosabb, annál jobban érzi magát az állat. A szakállasagáma Ausztrália sivatagos vidékéről származik, így szüksége van UV-B-világításra napi 10-12 órában.

Úgy kell kialakítani a terráriumot, hogy legyen egy melegebb, 35–43 Celsius-fokos és egy hűvösebb, 30 Celsius-fokos része. Számukra éjszaka az optimális hőfok 20–23 Celsius-fok. Sivatagi állatként a közel 30 százalékos páratartalom is elengedhetetlen a számukra. A kóborlással töltött idő igen rossz hatással volt az agámákra. Megtalálásukkor nagyon dehidrált állapotban voltak, illetve lelassultak, valószínűleg a nem megfelelő hőmérséklet miatt. Ez az állapot félhibernációs állapotnak is nevezhető náluk, ugyanis, mint a legtöbb hüllő, a szakállasagámák is képesek hibernálódni, ha nem megfelelő hőmérsékleten vannak – tudtuk meg az állatvédőtől, aki azt is hozzátette: két hétig az eredeti gazdáját keresik az állatoknak, és addig tart a karanténjuk is. Ez alatt az idő alatt megfigyelik őket, és ha mindent rendben találnak náluk, örökbefogadót keresnek a számukra – feltéve, ha nem jelentkezik értük a gazdájuk.