Nem volt olyan régen, amikor a levegő minőségének megállapítására leginkább az orrunkra, esetleg a szemünkre hagyatkozhattunk. Amikor a hatvanas években még a városokban is leginkább szénnel, esetleg lignittel fűtöttek, mérések nélkül sem volt kérdés, hogy rossz a levegő. Az ország 33 településén – megyénkben Szombathelyen és Szentgotthárdon – vannak olyan automata mérőállomások, melyeknek feldolgozott adatait a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján követhetjük.

A mért adatokból határozzák meg a levegőhigiénés indexet, mely az egészségkockázat szempontjából a legfontosabb légszennyezőket veszi figyelembe, így a 2,5 és a 10 mikrométernél kisebb átmérővel rendelkező aeroszolrészecskék, a nitrogén-dioxid és az ózon koncentrációját – írja a honlap. A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: az elfogadható, a kifogásolt, az egészségtelen és a veszélyes minősítést. Az elmúlt napok hűvös, esős, szeles időjárásának köszönhetően tegnap az ország nagy részén elfogadható volt ez az érték, mindössze Vác, Salgótarján, Putnok, és Kazincbarcika levegője volt kifogásolható minőségű.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján az automata mérőállomások adatait visszamenőleg, akár óránként követhetjük. Ebből látszik, hogy nem mindig ilyen rózsás a helyzet Szombathelyen sem. Így például március 23-án és 28-án is 80 mikrogramm/ köbméter fölött járt a nitrogén-dioxid koncentrációja, megközelítve a 100-as határértéket. A 10-es aeroszol (szálló por) értéke is hatszorosa volt a mostani 11 mikrogrammos köbméterenkénti értéknek márciusban. A honlapon láthatjuk azt is, hogy más városok műszereivel ellentétben a szombathelyi és a szentgotthárdi műszer a 2,5-ös aeroszolt nem méri.