A vásárnyitás után harci bemutatóval érkezett a hagyományőrző Fekete Sereg – amely korábban is megfordult már a Középkori Vásárnapon –, a gyerekeket a Szamóca Színház előadása, Csipi-Csupi bábszínháza szórakoztatta. V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a vásározókat, akik elevenen tartják a hagyományt, majd fel is lépett a kulturális programban: természetesen a Kármentő zenekar tagjaként. Berecz András Kossuth-díjas előadóművész után – aki a történeteivel akárhányszor és akárhol varázslatos tájakra röpíti a hallgatóságot – a Sonivius Vappae Régizene Együttes adott műsort, ezután a Nádasdy Ferenc Bandérium tartott bemutatót: a sárvári hagyományőrzők sem hiányozhatnak a vásárnapi programból. A település értékeit szekérről is megszemlélhették a látogatók, de volt játszóudvar és állatnézegető is. Este, lapzártánk után a Bohemian Betyars zenekart és az Auria tűzzsonglőrcsoportot várták színpadra, hogy feltegyék az i-re a pontot a rendezvényen, amely a 2022- es Hungarikum pályázat támogatásával valósult meg.