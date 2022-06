A Vas Megyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vád szerint 2020 júniusában, Sárváron rátámadt egy parkoló autóban ülő haragosára. Mivel nem sikerült a férfit megütnie, magához vett két konyhakést és azzal a gépkocsi valamennyi gumiabroncsát kiszúrta, illetve a motorháztetőt is négy helyen kilyukasztotta. Eközben az autó tulajdonosát is megütötte, majd távozott. Két óra elteltével visszatért a helyszínre, ahol egy lakóház ablakát törte be. A vádlott cselekményével összesen 174 ezer forint kárt okozott. Büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.