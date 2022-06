Pénteken délelőtt egy Suzuki személyautó haladt Szombathelyen a Brenner Tóbiás körúton a Körmendi út felől, amikor a Bagolyvárnál lévő körforgalomba behajtott, de ugyanekkor egy Volkswagen érkezett a Nárai utca irányából, ami szintén behajtott. A két jármű összeütközött. A baleset helyszínéről egy embert - a Volkswagen vezetőjét - a mentők kórházba szállítottak, a Suzukiban utazó két embert pedig a helyszínen látták el.

Forrás: Horváth Balázs

A felelősség kérdését a rendőrségi vizsgálat fogja megállapítani. Információink szerint volt menetrögzítő kamera az egyik autóban, így ezt a felvételt is meg fogják vizsgálni.

A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra volt szükség, a roncsok a Jókai utca felé vezető oldalt elfoglalták, a körforgalomba egy rendőrnek is be kellett állni, mivel az érkező autósok annak ellenére, hogy fizikailag sem lehetett elfedni a balesetben részes járművek mellett, többen is próbálkoztak különféle "trükkökkel" mégis arrafelé tovabbhajtani. Volt aki a forgalommal szemben haladva, volt aki a füvön, járdán, bicikliúton próbálkozott behajtani a lezárt részre (sikertelenül), miközben a terelőútvonalon körülbelül egy perces plusz idővel szabályosan is kerülhettek volna.

Forrás: Horváth Balázs

De szóváltásra is sor került, volt aki a balesetnél helyszínelő rendőrt szidalmazta, hogy miért állt az út mellett a járműve megkülönböztető jelzéssel, de volt aki egyszerűen megállt a körforgalom közepén az autójával, majd kiszállt a járműből és hangosan kiabálva felelősségre akarta vonni a mögötte érkezőt, aki szerinte túl közel állt meg a járművéhez a körforgalom bejáratánál.