2019-ben sikerrel pályázott a Hatos-iskola az Erasmus+ programban négy másik partneriskolával Olaszországból, Spanyolországból, Romániából és Horvátországból. Változatos programokon, utazásokon, továbbképzéseken, „jelenléti” és virtuális találkozókon keresztül vezetett az út a mostani, hétfőtől szerdáig tartó zárórendezvényhez. Itt-tartózkodásuk alatt Kovács Péter vépi polgármesterrel és dr. Hoós Anna jegyzővel találkoztak a vendégek, ismerkedtek a várossal, ellátogattak a helyi bölcsődébe, óvodába, és online tanácskoztak. Mint megtudtuk, spanyol és román kollégáik az interneten keresztül csatlakoztak a háromnapos tanácskozáshoz. Rövid szombathelyi városnézés is szerepelt a programok között, majd Vépen folytatták a munkát. Tegnap a Szombathelyi Tankerületi Központban Fodor István igazgató fogadta a külföldi vendégeket. Az olasz és horvát pedagógusok bemutatták iskolájukat, beszéltek tapasztalataikról, a projektről, amely a diákok beilleszkedését, motiválhatóságát, kreativitását meghatározó, nem a tanulást érintő, szakmai jellegű, inkább személyes és szociális készségek fejlesztésére összpontosított, és szó esett a folytatásról is – ezt Molnár Krisztina, a Hatos-iskola igazgatója és a külföldi iskolák képviselői is támogatták.