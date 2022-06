"Mivel többen is érdeklődtek a körmendi közvilágítás korszerűsítéséről, ezért szeretném jelezni, hogy első körben, a napokban megkezdődik a meglévő rendszer karbantartása. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat a saját költségvetésből javítani fogja a fényerőt a Rákóczi utca legforgalmasabb gyalogátkelőhelyein. A munkálatok előre láthatólag július végére fejeződnek be. A teljes rendszer korszerűsítése pedig jelen pillanatban is a tervezési fázisban van, amit a közbeszerzés fog követni. Ezt követően kezdődhetnek majd meg a konkrét munkálatok! Mivel a törvényi előírások minket is kötnek, ezért ennek menete ránk is kötelező érvényű! Köszönjük a megértésüket és türelmüket!" - olvasható Bebes István, Körmend polgármesterének közösségi oldalán.