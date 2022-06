Az idei év ismét főszerephez juttatta a Váci-iskola alapfokú művészetis diákjait. A május 6-án Tamásiban megrendezett országos döntőbe Bodorkós András tanár négy diákja jutott be. Cirioni Natasa, Ramos Petra 7. osztályos, Farkas Izabella 6. és Grűnfeld Ádám 8. osztályos tanulók. A 30 éves jubileumát ünneplő Váci Mihály Alapfokú Művészeti Iskola diákjai elsöprő sikert arattak. Farkas Izabella döntőben készített munkája 3. helyet ért, Grűnfeld Ádám pedig első helyen végzett. Így ismét Szombathelyre került az első hely. Az ISIS Galéria ismét kiállítással kedveskedett a győzteseknek. Munkáikból június 2-án, csütörtökön délelőtt nyílt kiállítás a galériában.

A művészcsütörtökhöz kapcsolódó rendezvény vendégeit a galéria vezetője, Varga Ibolya köszöntötte. Az alkotókat Bodorkós András tanár, a Váci Grafikai Műhely vezetője, grafikus művész ajánlotta a nagyközönségnek. A nyitó rendezvényre a főszereplőket elkísérte Gubián-Németh Lívia, Ádám osztályfőnöke és Németh Gábor igazgató, intézményvezető is. A sikeres végzős diák, Grűnfeld Ádám tanulmányait Budapesten folytatja. A rajzolással komoly tervei vannak. Belsőépítész szeretne lenni, de a formatervezéssel is kacérkodik a Váci tehetséges üdvöskéje, aki az Országos Gokart Bajnokság ifjúsági versenyzőjeként is sikert sikerre halmoz.