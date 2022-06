A kintornás járta az utcákat, bement gangos épületekbe, zenélt, majd segédjével összekalapozta a produkcióért járó pénzt. A századfordulón népszerű szolgáltatás a rádió és a gramofonok térnyerésével szorult vissza. A kintornások, vagy más néven verklisek tevékenységüket a fővárosban hatósági engedéllyel végezték. Az engedélyt vagyontalan, közsegélyben nem részesülő, keresetképtelen személy kaphatta meg. Az engedély névre szólt, a kintornás kísérőjének egy másik engedélyt kellett kiváltania, mely szintén névre szóló volt. A kintorna Molnár Ferenc híres regényében, A Pál utcai fiúkban is rögtön feltűnik, a könyv elején: „pont háromnegyed egykor, épp abban a diadalmas minutumban megpendült a szomszéd ház udvarán egy zongora-verkli, s ezzel minden komolyságnak vége szakadt. Az ablakok tárva-nyitva voltak a meleg márciusi napon, s a friss tavaszi szellő szárnyán berepült a muzsika a tanterembe. Valami vidám magyar nóta volt, ami a verkliből indulónak hangzott, s olyan csinnadrattásan, olyan bécsiesen pengett, hogy az egész osztály mosolyogni szeretett volna.”

Tóth Ede műve, A kintornás családja pedig népszerű színmű volt, amelyben a megesett lány származott zenészcsaládból. Akkoriban még verklis legény udvarlókról álmodoztak a budapesti cselédlányok. De volt olyan is, akinek a kintornás szakma időskori kényszermegoldás volt, mégis szívből művelte, mint például Ormos Gerő 1938-as elbeszélésének hőse: „Szürke szakállas kintornás volt az öreg, lyuggatott, lemezes hangszert cipelt a nyakában, beállott az udvarokba, nekivetette vén hátát a falnak s muzsikált. Tiszta lélekkel, messze révedő szemekkel, nem a garasokért, hanem magáért a muzsikáért. Egyszerű kis dalokat nyekergetett, de belezúdította velük az emberek lelkébe az örök muzsikát, a lélekmelegítő jóságot, puhaságot, szépséget.”

A kintornások tevékenysége nem mindenkinek tetszett, így egyes házakra olyan feliratokat is elhelyeztek, hogy a kintornási tevékenység tilos. Zenéltek a Tabánban, a Gellért-hegyen is nyaranta esti mulatságokon. 1930-ban 136-an tevékenykedtek a fővárosban. 1934-ben a Magyar Hírlap a kintornás szakma csődjéről számolt be. Habány Imre 1904-től volt kintornás, és olyan is előfordult vele, hogy egyik kedvenc pesti háztulajdonosának az volt az utolsó kívánsága, hogy a temetésén ő játsszon.

Az „Uncili, smuncili” meg a „Tromtrom-tromtrom-trombitás” voltak a legnépszerűbb nótái. 1984-től a fővárosban volt egy ember, Hajpál Bertalan, aki rövid időre felélesztette a kintornás szakmát. Utolsó hírünk róla, hogy még 1993-ban is tekerte verklijét. 2005-ben Mednyánszky Miklós A kintorna címmel írt könyvet a szakma történetéről, és időnként ő maga is tekerte a verklit, például 2002-ben a mesterségek ünnepén a budai várban. Ez is azt mutatja, hogy szeretünk nosztalgiázni.