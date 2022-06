Gyerekként nagymamáék házának ablakából sokszor figyeltem, hogyan költ, majd neveli fiókáit a gólya Szombathely újperinti városrészén, a Temesvár és az Erkel utcák sarkán lévő fészekben - olvasható Király Gábor közösségi oldalán. A bejegyzés így folytatódik: a mamáék sajnos már nincsenek köztünk, de a gólyák évtizedek óta tavasszal ugyanehhez a fészekhez térnek vissza, repülni pedig a Király Sportlétesítmény felett is tanulnak, naponta látjuk őket a pályák világítótestjeiről indulva gyakorlatozni. Amikor a Magyar Madártani Egyesület (MME) vasi csoportjától Kóta András felhívta a figyelmemet, hogy az MME országos gólyafióka-gyűrűzési programjának keretében az újperinti fiókákat is meggyűrűzik, ráadásul teszik mindezt egy nyilvános rendezvényen, ahol emelőkosaras autóval mennek fel a madarakért, lehozzák őket, majd ellátják egyéni kódos jelölőgyűrűvel, és még meg is lehet simogatni az állatokat, nem volt kérdés, hogy szeretnék részt venni a látványgyűrűzésen. Nem csalódtam, számomra nagy élmény volt, és nagyon hasznos tevékenység az egyesülettől, hiszen a jelölések távolról is leolvashatóak, így a madarak kirepülésük után egyénileg is beazonosíthatóakká válnak majd.