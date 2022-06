Május elején jártunk Kondorfán, akkor megírtuk: a négyfős képviselő-testület 2020. október 9-én oszlatta fel magát, de a veszélyhelyzet miatt július 13-ára írták ki az időközi választást. Az illetékes Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Markó László akkor úgy nyilatkozott: nem értettek egyet a képviselők az önkormányzat működését illetően, nem alakult ki jó munkakapcsolat a polgármester és a képviselők között. A 2019 októberében megválasztott Gaál Ferenc (független) polgármester korábban úgy fogalmazott:

– Nagy reményekkel kezdtünk neki a falu irányításának, de többen nem mertek belemenni a változásba, nem mertek rendet rakni. Egyesek élték előnyös életüket a közösség és a falu kárára. Amiből bevételhez lehetett volna jutni, azt figyelmen kívül hagyták. Ebbe nyúltunk bele, de nem tetszett mindenkinek. Érdeklődésünkre már akkor azt mondta, mindenképpen indul az időközi választásokon, döntsenek majd a kondorfaiak. Így is tett, a valasztas.hu információi szerint leadta a jelöltséghez szükséges szavazatokat. A jelöltállítás időszaka hétfőn ért véget, a portál adatai szerint egy kihívója lesz: Takács Róbert, aki 2003–2006 között, szintén egy időközi választás után függetlenként, majd 2010-től két cikluson keresztül a Fidesz– KDNP színeiben vezette a települést. Most ismét függetlenként töltené be a tisztséget. Korábbi cikkünk kapcsán őt is megkerestük, kiemelte:

– Már a 2019-es választás óta feszült volt a viszony az új polgármester és több képviselő között, majd egyre több ügyben nem volt egyetértés. Azóta mintha megállt volna az idő, az addig tapasztalt dinamikus fejlődés megtört. Az új képviselők többsége mindent meg akart változtatni. A négyfős testületbe hatan jelentkeztek, mindannyian függetlenként indulnának az egyéni listán: Debreceni Tibor, Herczeg Csaba Zsolt, Bödő Zoltán, Fábián Csaba, Jasznyeva Nagyezsda Vlagyimirovna, Sipos László. A kistelepülés jelöltjeiről 425 választásra jogosult kondorfai lakos dönt. Izgalmas kampányidőszak várható Kondorfán