Az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcában 1-0- ra vezet a Falco. A sárga-fekete gárda ugyanis az első, szombathelyi összecsapáson 88- 78-ra legyűrte ellenfelét. Hullámzó meccset vívtak a csapatok, idegesnek tűntek, sok hibát vétettek – például a Falco és az Alba is 17 labdát adott el. De amikor nagyon kellett, a szombathelyi gárda megrázta magát, a kiélezett pillanatokból rendre jobban jött ki a hajrában, és talán erővel is jobban bírta a csatát, így összességében biztos, megérdemelt győzelmet aratott. Keller Ákos – a tőle megszokott módon – ismét nagyot harcolt a palánk alatt. A rutinos válogatott center korábban két részletben is erősítette a fehérvári csapatot, kétszer is bajnoki címet ünnepelt az Albával.

– Elég érdekesen alakult az első összecsapás – fogalmazott Keller Ákos. – Mind a két csapat feszült volt, inkább verekedős, semmint játszós kosárlabdát láthattak a szurkolók. Sok volt az eladott labda, és a dobóforma is roppant gyengére sikeredett mind a két oldalon. Nekünk az volt a fontos, hogy győzzünk, ha nem is szép játékkal, de ezt a célt elértük – és ez a lényeg! A küzdéssel, a hozzáállással nem volt probléma, elsősorban ezért nyertünk. – Székesfehérváron teljesen más mérkőzésre számítok – folytatta Keller Ákos.

– Abban biztos vagyok, hogy mindkét csapat jobban, pontosabban fog kosárlabdázni – nézhetőbb, élvezhetőbb lesz a találkozó. Abban bízom, hogy sokkal jobban teljesítünk csapatként, mint tettük az első meccsen. Az sem mellékes, hogy a teher lekerült rólunk – most az Alba lép pályára győzelmi kényszerben. Amit higgadt, szervezett kosárlabdával kihasználhatunk. Nagyon oda kell figyelnünk a védekezésre, ugyanis ellenfelünknél több remekül dobó játékos van – elég talán Vojvodát említeni. Becsülettel felkészültünk. Tudjuk, hogy nehéz mérkőzés, egy jó ellenfél vár ránk, amely saját pályáján különösen veszélyes, de szeretnénk begyűjteni a második győzelmünket! Teljes kerettel utazunk.