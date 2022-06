Óriási produkciót hoz a VOLT-ra a Muse. A hatvan fős stáb három nagy busszal érkezik Sopronba, a technikát négy kamion szállítja a helyszínre. A zenekar június 21-én, a nyitónapon lép fel a VOLT Telekom nagyszínpadán, ahol a hazai rajongók az elsők közt lehetnek, akik élőben hallhatják a Muse augusztusban megjelenő Will Of The People című lemezének címadó dalát. Az új nóta alig két hete jelent meg a legnagyobb videómegosztón és már majd’ másfél millióan voltak rá kíváncsiak. A nemsoká’ megjelenő új kiadványról egyébként korábban a zenekar frontembere így írt: „A ’Will Of The People’ Los Angelesben és Londonban készült, a világban növekvő bizonytalanság és instabilitás ihlette. A világjárvány, a háborúk, a tiltakozások és zavargások, a nyugati demokráciák bizonytalanságai, a teret nyerő önkényuralmi rendszerek, az erdőtüzek és természeti katasztrófák, valamint a globális rend felbomlása mind helyet kaptak a lemezen.”

Néhány érdekesség is kiderült: mit kértek az idei sztárok a VOLT szervezőitől. Van zenekar, amely a nagy stábkonyhájához egy nagy sátrat kért a voltosoktól, ahol a saját séfjük fog főzni a zenekarnak és a csapat embereinek. Mások kisebb igényekkel léptek föl. Van, aki 3 fekete alsónadrágot kért, de egy Dj páros Pokemon kártyát írt be a kérések sorába.

És még egy érdekesség. Idén a Telekom VOLT-ra és a Balaton Soundra is érkezik erős magyar kötődésű nemzetközi sztár. Timmy Trumpet nemrég Budapesten vette el magyar feleségét, hamarosan a Soundon találkozhatunk a trombitás DJ-vel. A VOLT-ra érkező Borgore pedig szintén magyar feleséget választott korábban, de nem ennek köszönhető, hogy óriási hazai rajongótábora van és rendre teltházas bulikat csinál itthon.