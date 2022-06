– Nyitunk a modern felé, közben megtartjuk a mezőgazdaság klasszikus irányait. A nagy értékű, korszerű gépek használatát, a precíziós technológiák alkalmazását oktatjuk. Összességében 21. századi ismereteket, biztos megélhetést és értékteremtő munkát ad az agrárium – mondta elöljáróban az igazgató. Az Agrárminisztérium fenntartásában működő centrumukhoz Győr-Moson-Sopron, Fejér, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye 12 intézménye tartozik. Mostanra hosszú távú partnerséget alakítottak ki a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári karával okleveles mezőgazdasági gépésztechnikus képzésben – szeptembertől indul az első osztály Vépen.

A Soproni Egyetemmel okleveles erdésztechnikus képzést indítottak. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem oktatói órákat tartanak a centrum iskoláiban és az egyetem szervezésében 3-5 napos felvételi előkészítő táborokat terveznek. – Előkészítési-engedélyezési szakaszban van, és augusztusban megalakul az a centrum által létrehozott nonprofit kft., amelynek révén tanulóink nemcsak ösztöndíjjal, hanem tanulói munkaszerződéssel is kikerülhetnek különböző cégekhez. A kft.-nek mezőgazdasági, tejipari, sütőipari, vízügyi, erdészeti, gépészeti cég is tagja. A centrum köti a munkaszerződéseket és vázol fel tanulói életutakat, a diákok több céghez is eljutnak. A vállalkozások így az adott évre munkaerőhöz jutnak, a tanulót pedig egy újabb szerződéssel akár foglalkoztathatják később munkavállalóként.

Forrás: Unger Tamás

Az iskolák oktatói számára ez új feladatot jelent, hiszen nemcsak az ösztöndíjas tanulók képzése lenne a feladat, hanem az intézmények tangazdaságait, tanműhelyeit, mint a szombathelyi élelmiszeripari középiskola pékségét, cukrászatát, a Herman virágkertészetét, a vépi mezőgazdasági iskola műhelyét – is bevonva biztosítanák a szakképzés sikeres megvalósítását. A tanulóknak a konstrukció akár havi 100 ezer forintos jövedelemszerzési lehetőséget ad. A kft. központja vélhetően Szombathelyen lesz. A főigazgató szerint ideje szembenézni azzal is, hogy jelentős generációváltás előtt áll az agrárium. – Szükségünk van fiatalokra, akik tisztában vannak azzal, hogy a mostani már nem a gumicsizmás-vasvillás gazdálkodás. Kézzelfogható, rövid periódusú értékteremtő munkát végez, aki az érett gyümölcsből almalevet, lekvárt vagy éppen pálinkát állít elő.

A sertéstelepeken a gondozók kezében tablet is van, a 70–80 millió forintos vetőgépek két és fél centiméteres sortávolsággal tudnak vetni, kedvező bérrel lehet számolni és változatos a munkapaletta. Egyre inkább megszűnik a 0–24 órás készenlét, és várható az üzemméretek növekedése is. A fejlődés lehetőségéről azt mondta: egy gazdaság megteremtésének, műhely kialakításának forrásigénye nem kevés, de ha valaki időt áldoz arra, hogy a szakmát megtanulja alkalmazottként egy mezőgazdasági cégnél, abból később ki lehet lépni.

– Egy vállalkozást perspektivikus gondolkodással viszonylag kis tőkeigénnyel is el lehet indítani – ahhoz, hogy ötleteket merítsenek a diákok, a 21. századi technológiát kell bemutatnunk az iskolákban és hasznos a külföldi tapasztalatszerzés is. Gép- és növénytermesztési fejlesztést terveznek a vépi középiskolában a talajműveléstől az aratásig precíziós, mezőgazdasági munkákat ellátó gépekkel. A dróntechnológia is meghatározó trend – fejlesztik ezt is. (A Herman-iskola vadgazdálkodási képzésében például a vadkárbecslés jóval hatékonyabb és olcsóbb drónnal.) – Az agrárszakmák nem unalmasak. Mindenki találhat magának hozzá illő, piacképes területet. Még nem késő ezt választani, a beiratkozási határidő június végén jár le.