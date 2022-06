A település református temploma 1783-ban épült, nagyobb felújításon 1986-ban esett át, amikor hazai támogatások mellett külföldi egyházak is segítséget adtak a munkálatokhoz. Az újabb felújítás mostanra újra aktuálissá vált. A templom renoválásának első szakasza 2020-ban lezárult. Akkor a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. egyházi támogatási keretéből a nyílászárók cseréje és a tető felújítása történt meg.

Ehhez a műemlékvédelem alatt álló templom rendelkezik a homlokzatfelújításhoz szükséges örökségvédelmi engedéllyel. Egy újabb nyertes pályázatnak köszönhetően a munkálatokat 2021-ben is folytatni tudták. A további felújításra 15 millió forintos pályázati támogatást tudott igénybe venni az Egyházasrádóci Református Egyházközség. A támogatási kérelmet még dr. Balikó Zoltán beosztott lelkész regnálása alatt nyújtották be, aki sokat tett azért, hogy a fontos beruházás megvalósuljon. A pályázati forrásból a homlokzatfelújítás második ütemét tudták elvégezni, emellett sor került a homlokzati és lábazati vakolat javítására, a homlokzat festésére és a templombelső festésére is.

A munkálatok tavaly októberben kezdődtek. A szakemberek az állványozás után egy hónapon belül végeztek a külső homlokzat felújításával, majd a belső vizesedést számolták fel, ehhez szárítóvakolatot használtak. A szigetelési munkák után megújulhatott a templom belső tere is, ennek első ütemével az elmúlt év decemberében végeztek. A további belső festéshez állványzatra volt szükség, ennek felállítását össze kellett egyeztetni az ünnepekkel, így erre a munkára idén márciusban kerülhetett sor.

– A teljes külső homlokzat felújításával és a belső festéssel műemlékhez méltón szépült meg a templomunk, amely Egyházasrádóc településképi megjelenését is gazdagítja. A település védett műemléke visszanyerte eredeti pompáját, ez nagyon örömteli, arról nem is beszélve, hogy többletfeladatként templomunk orgonáját is fel tudtuk újítani a pályázatnak köszönhetően – mondta Pető Gábor Márk, az egyházasrádóci gyülekezet lelkésze.