Szőlősgazdák és a fürdőbe, kempingbe érkező kirándulók is rendszeresen használják azt a korábban vörös kavicsos, Ság-hegyre vezető utat, amelyet most 18 millió forintnyi támogatásból tett rendbe az önkormányzat. A 900 méter hosszú szakaszról a kátyúk eltűntek, végig kőzúzalékos borítást kapott. Lórántfy Tibor polgármester elmondta: a fejlesztés kapcsolódik egy, már korábban rendbe tett 400 méteres útszakaszhoz, így teljessé vált a hegyre vezető út felújítása. A pályázat részeként mintegy ötmillió forintból ötven gyümölcsfát is ültettek, ezek között van cseresznye, alma, körte, szilva. Gondozásukat az önkormányzat vállalta.